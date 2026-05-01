Dünya bor pazarının çoğuna hakim! Bakan Bayraktar dev yatırımı duyurdu

"TÜRKİYE MADENCİLİĞİNDE ÇOK ÖNEMLİ BİR MERKEZ"

Eskişehir'in bir maden kenti olduğunu aktaran Bayraktar, "Türkiye madenciliğinde çok önemli bir yeri var. Eskişehir özelinde Eti Maden, dünya çapında marka haline gelmiş ulusal markamızın üretim tesislerine geldik. Burası 7/24 çalışan bir tesis. Bugün 1 Mayıs resmi tatil ama burası, gece gündüz, hiç durmadan, 3 vardiya çalışan, önemli bir tesis." diye konuştu.

"DÜNYA BOR PAZARINDA YÜZDE 65 PAY"

Alparslan Bayraktar, Eti Maden'in Türkiye'nin medarı iftiharı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye madenciliğinin yaklaşık yüzde 20 ihracatını burası yapıyor. Yılda yaklaşık 1,3-1,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiriyoruz. 8 bine yakın çalışanıyla, Türkiye'nin muhtelif şehirlerindeki tesisleriyle dünyadaki bor rezervlerinin çok önemli bir kısmına sahip olup dünya bor pazarında da yüzde 65'lik bir pazar payına sahip. İçinde bulunduğumuz Kırka Tesisi de yine çok önemli bir üretim yeri. Yaklaşık 2 bin 600 çalışanı olan önemli bir tesisimiz. Burada da yoğun bir çalışma var. Yaklaşık 1,4 milyon tonluk yıllık üretim gerçekleştiriyor."