Dünyanın en büyük dental buluşması için geri sayım

İstanbul, 15-18 Nisan'da dünyanın en büyük ikinci dental buluşması olan IDEX Uluslararası Dental Fuarı'na ev sahipliği yapacak. İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek etkinlikte 100'den fazla ülkeden 30 bini aşkın yabancı ziyaretçi beklenirken, yaklaşık 500 milyon dolarlık ticaret hacmi öngörülüyor. Geçtiğimiz yıl 98 bin ziyaretçi ağırlayan fuar, Türkiye'ye 400 milyon dolar döviz kazandırmıştı. Bu yıl organizasyonun hem ticaret hem de sağlık turizmine daha büyük katkı sağlaması hedefleniyor.

HASTA TALEBİ ARTIYOR

Türkiye, güçlü sağlık altyapısı ve rekabetçi fiyat avantajıyla dental turizmde öne çıkarken, özellikle Dubai'deki belirsizlikler sonrası hasta talebinde artış yaşanıyor. DİŞSİAD Başkanı Erkan Uçar, sektörün ihracatının 400 milyon dolara ulaştığını ve yerlilik oranının yüzde 20'ye yaklaştığını belirterek, fuarın ihracat hedefleri için önemli bir platform olacağını vurguladı. Etkinlik kapsamında 150'den fazla konferans ve eğitim programı düzenlenecek.