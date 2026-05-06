Dünyanın en büyük ihracatçısına petrol şoku! 5 ayda 33,5 milyar dolar eridi

PETROL GELİRLERİ DÜŞTÜ, HARCAMALAR YÜKSELDİ

Açıklanan verilere göre, toplam kamu harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 386,7 milyar riyale çıktı. Buna karşın petrol gelirleri yüzde 3 düşüşle 144,7 milyar riyal seviyesine geriledi. Petrol dışı gelirlerde ise yüzde 2'lik sınırlı bir artış kaydedildi.

Bütçe açığı, geçen yılın aynı dönemine göre iki katından fazla artarken, 2025'in son çeyreğine kıyasla da yaklaşık üçte bir oranında yükseldi.

HEDEFLERİN ÜZERİNDE AÇIK

Suudi yetkililer Aralık ayında 2026 yılının tamamı için 65 milyar riyal (17 milyar dolar) bütçe açığı öngörmüştü. Ancak ilk çeyrekte oluşan tablo, yıl sonu hedeflerinin aşılabileceğine işaret ediyor.