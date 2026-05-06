Dünyanın en büyük ihracatçısına petrol şoku! 5 ayda 33,5 milyar dolar eridi

Suudi Arabistan, petrol gelirlerindeki düşüş ve artan kamu harcamalarının etkisiyle yılın ilk çeyreğinde bütçe açığında dikkat çekici bir artış yaşadı. Ülkenin Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, bütçe açığı 125,7 milyar riyale (33,5 milyar dolar) yükseldi.
PETROL GELİRLERİ DÜŞTÜ, HARCAMALAR YÜKSELDİ
Açıklanan verilere göre, toplam kamu harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 386,7 milyar riyale çıktı. Buna karşın petrol gelirleri yüzde 3 düşüşle 144,7 milyar riyal seviyesine geriledi. Petrol dışı gelirlerde ise yüzde 2'lik sınırlı bir artış kaydedildi.
Bütçe açığı, geçen yılın aynı dönemine göre iki katından fazla artarken, 2025'in son çeyreğine kıyasla da yaklaşık üçte bir oranında yükseldi.
HEDEFLERİN ÜZERİNDE AÇIK
Suudi yetkililer Aralık ayında 2026 yılının tamamı için 65 milyar riyal (17 milyar dolar) bütçe açığı öngörmüştü. Ancak ilk çeyrekte oluşan tablo, yıl sonu hedeflerinin aşılabileceğine işaret ediyor.
HARCAMALARDA EN BÜYÜK ARTIŞ EKONOMİK KAYNAKLARDA
Sektörel bazda incelendiğinde, kamu harcamalarındaki en büyük artış yüzde 52 ile ekonomik kaynaklar kaleminde gerçekleşti. Genel harcamalar yüzde 46 artarken, askeri, altyapı ve ulaştırma harcamalarında da yüzde 26'lık yükseliş görüldü.
HÜRMÜZ BOĞAZI KRİZİ ETKİLİ OLDU
Petrol gelirlerindeki düşüşte, Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatın fiilen durma noktasına gelmesi etkili oldu. Küresel petrol arzının yaklaşık beşte birinin geçtiği boğazda, İran'ın tehditleri nedeniyle deniz trafiği iki aydan uzun süredir aksıyor.
Suudi Arabistan, ihracatının bir kısmını Yanbu Limanı üzerinden Doğu-Batı Petrol Boru Hattı aracılığıyla yönlendirse de, bu durum gelir kaybını tamamen telafi edemedi.
ABD OPERASYONU ASKIYA ALINDI
Öte yandan, Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmayı hedefleyen "Project Freedom" adlı askeri operasyonu başlatmasından 48 saatten kısa süre sonra askıya aldı. Trump, kararın gerekçesi olarak İran ile barış anlaşmasına yönelik "önemli ilerleme" sağlanmasını gösterdi.
PETROL GELİRLERİNE YÜKSEK BAĞIMLILIK
Suudi ekonomisi büyük ölçüde petrol gelirlerine dayanıyor. Ülkenin ham petrol ve petrol ürünleri satışları, 2025 yılında devlet gelirlerinin yarısından fazlasını oluşturarak 606,5 milyar riyal katkı sağlamıştı. Mevcut gelişmeler ise bu bağımlılığın bütçe dengesi üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.