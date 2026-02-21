Dünyanın en büyük kasasına girildi! 60’tan fazla ülkenin 5 bin tondan fazla altını var

60'TAN FAZLA ÜLKENİN ALTINI VAR

Kasadaki altınların büyük bölümü İngiltere'ye ait değil. 60'tan fazla merkez bankası ve uluslararası kurum, altınlarını güvenli saklama ve ticaret işlemleri için burada muhafaza ediyor.

Birleşik Krallık'ın kendi altın rezervi ise 1990'ların sonunda dönemin Maliye Bakanı Gordon Brown tarafından ülkenin altın rezervlerinin yarısından fazlasının satılması nedeniyle sadece 300 ton seviyesinde.

Kasaların içinde binlerce standart altın külçesi bulunuyor. Her bir külçe yaklaşık 12-13 kilogram ağırlığında. Altınların büyük kısmı fiziksel olarak yer değiştirmiyor; işlemler genellikle külçelerin seri numaraları üzerinden mülkiyet devri yoluyla yapılıyor.