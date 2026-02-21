Dünyanın en büyük kasasına girildi! 60’tan fazla ülkenin 5 bin tondan fazla altını var

Jeopolitik risklerle rekor üstüne rekor kıran altın tüm dünyada ilgi çekmeye devam ediyor. 5.600 dolarlık rekorun ardından sert düşüşle kazançlarını silse de altında 6.200 dolara kadar yükseliş beklentisi sürüyor.
Altın yatırımcıların güvenli limanı olmayı sürdürürken, dünyanın en büyük rezervlerine sahip bankanın kasasındaki külçeler ilk kez görüntülendi.
LONDRA'NIN ALTINDA DEV ALTIN REZERVİ
İngiltere basını, Londra'daki Bank of England'ın (İngiltere Merkez Bankası) yer altındaki altın kasalarına nadir verilen izinlerden biriyle girdi.
Londra finans merkezinin derinliklerinde bulunan kasa kompleksi, Avrupa'daki en büyük tekil altın depolama alanı olarak biliniyor. Bankanın 12 ayrı kasasında 5 bin tondan fazla altın saklanıyor. Yalnızca Federal Reserve Bank of New York'un gerisinde olan Londra'daki rezevler, ABD'deki Fort Knox'ta tutulan altından daha fazla.
60'TAN FAZLA ÜLKENİN ALTINI VAR
Kasadaki altınların büyük bölümü İngiltere'ye ait değil. 60'tan fazla merkez bankası ve uluslararası kurum, altınlarını güvenli saklama ve ticaret işlemleri için burada muhafaza ediyor.
Birleşik Krallık'ın kendi altın rezervi ise 1990'ların sonunda dönemin Maliye Bakanı Gordon Brown tarafından ülkenin altın rezervlerinin yarısından fazlasının satılması nedeniyle sadece 300 ton seviyesinde.
Kasaların içinde binlerce standart altın külçesi bulunuyor. Her bir külçe yaklaşık 12-13 kilogram ağırlığında. Altınların büyük kısmı fiziksel olarak yer değiştirmiyor; işlemler genellikle külçelerin seri numaraları üzerinden mülkiyet devri yoluyla yapılıyor.
HANGİ ÜLKELERİN ALTINLARI VAR?
Bank of England, kasalarında altın bulunduran ülkelerin tam listesini haberde yer almıyor. Ancak Nazi gamalı olmasa da, üzerinde hâlâ Sovyet çekiç ve orağının damgalandığı altın küçleleri bulunuyor.
Bilinen ve resmi raporlar ile merkez bankalarının kendi açıklamalarından doğrulanan İngiltere Merkez Bankası'nda rezervi bulunan bazı ülkeler şunlar:
Bunların dışında Afrika, Orta Doğu ve Asya'dan çok sayıda ülkenin de altınlarının bir kısmını Londra'da tuttuğu biliniyor. Toplamda 60'tan fazla merkez bankası ve uluslararası kurum altınlarını Bank of England kasalarında saklıyor.
BİRÇOK ÜLKE ALTININI GERİ ALMAYA BAŞLADI
Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde ABD, İngiltere ve İsviçre'de bulunan 350 ton altını Türkiye'ye getirmişti. Türkiye'nin ardından bazı ülkeler son yıllarda "rezervleri ülkeye geri getirme" politikası izliyor.
SkyNews'in haberine göre, 2025'in başlarında ABD'de olası ticaret tarifelerine ilişkin endişelerin artmasıyla birlikte fiziki altın sevkiyatlarında artış yaşandı. Bu süreçte kasalarda normalden daha yoğun bir hareketlilik oluştu.