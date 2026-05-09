Dünyanın en iyi ülkelerinden birisyiz! Türkiye’nin hava ve kara filosu güçlendi

TÜRKİYE'NİN HAVA VE KARA FİLOSU GÜÇLENDİRİLDİ

Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelede çok güçlü bir kapasiteye sahip olduğunu vurgulayan Yumaklı, şu bilgileri paylaştı:

28 uçak

119 helikopter

14 insansız hava aracı

Yaklaşık 6 bin kara aracı

28 bin personel

138 bin eğitimli gönüllü

Yumaklı, bu kapasite sayesinde birçok ülkede haftalarca süren yangınların Türkiye'de daha kısa sürede kontrol altına alınabildiğini söyledi.

"KÜÇÜK BİR DİKKATSİZLİK BÜYÜK KAYIPLARA YOL AÇIYOR"

Vatandaşlardan özellikle sıcak, rüzgarlı ve düşük nemli günlerde açık alanda ateş yakmamalarını isteyen Yumaklı, küçük ihmallerin büyük felaketlere neden olabileceğini ifade etti.

Yumaklı, "Bu milletin vergileriyle yangın söndürmeye gidiyoruz. Küçük bir hassasiyet büyük kayıpları önleyebilir." dedi.

"ORMANLAR OTEL YAPILMAK İÇİN YAKILIYOR" İDDİALARINA YANIT

2021'de Bodrum Güvercinlik ve Marmaris yangınlarından örnekler paylaşan Yumaklı, orman yangınlarından sonra ortaya atılan "otel yapılacak" iddialarına da tepki gösterdi.

Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar gösterebilen olmadı. Çünkü yok. Böyle bir şeyin olması da mümkün değil."

Türkiye'de her yıl ortalama 500 milyon fidan ve tohumun toprakla buluşturulduğunu belirten Yumaklı, bu sayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 600 milyona çıkarıldığını söyledi.

"BİR GÜNDE 14 MİLYON FİDAN DİKİLDİ"

2025 yılı 11 Kasım etkinliklerinde bir günde 14 milyondan fazla fidan ve tohumun toprakla buluşturulduğunu belirten Yumaklı, bunun önemli bir rekor olduğunu ifade etti.

"YILDA 1,3 MİLYON GIDA DENETİMİ YAPIYORUZ"

Gıda güvenliği konusunda da açıklamalarda bulunan Yumaklı, Türkiye genelinde yılda yaklaşık 1,3 milyon denetim gerçekleştirildiğini söyledi.

Vatandaşlara "Güvenilir Gıda" uygulamasını telefonlarına indirme çağrısı yapan Yumaklı, hijyen ya da son kullanma tarihi konusunda tespit edilen uygunsuzlukların uygulama üzerinden bildirilebileceğini ifade etti.

TETT VE SKT TARTIŞMALARINA AÇIKLIK GETİRDİ

Son günlerde gündeme gelen Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT) ile Son Kullanma Tarihi (SKT) tartışmalarına da değinen Yumaklı, iki kavramın farklı olduğunu söyledi.

Et ve süt ürünleri gibi bazı ürünlerde son kullanma tarihinin kesin olduğunu vurgulayan Yumaklı, bisküvi gibi ürünlerde ise tavsiye edilen tüketim tarihinin uygulandığını belirtti.

Yumaklı, amaçlarının gıda israfını önlemek olduğunu ifade ederek, bu uygulamanın dünya genelinde de kullanıldığını kaydetti.

"En büyük gücümüz vatandaşlarımız"

Konuşmasının sonunda 165 bin personelle üretimden ormanlara kadar birçok alanda görev yaptıklarını belirten Yumaklı, vatandaş desteğinin önemine dikkat çekti.

Yumaklı, "Sizler dağ gibi arkamızda durmaya devam ettiğiniz sürece biz bunları yaparız, hatta çok daha iyisini yaparız." dedi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör