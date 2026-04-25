Dünyanın enerji mimarisini Türkiye inşa edecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, küresel enerji sisteminin "büyük buhran" yaşadığını belirterek, küresel sistemi rahatlatacak ve Türkiye'nin yeni enerji mimarisini oluşturacak projelerin detaylarını anlattı. Türkmen gazı, Irak-Türkiye petrol boru hattının Basra'ya kadar uzatılması, Katar ile yeni doğalgaz boru hattı projesi, Azerbaycan- Gürcistan-Türkiye-Bulgaristan Yeşil Elektrik İletim Hattı ve Suudi Arabistan- Türkiye elektrik iletim hattı ile küresel enerji sorununun çözümüne katkı sunulması hedefleniyor.

9.5 MİLYON METREKÜP GAZ

Bayraktar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Rekabet Kurumu tarafından düzenlenen Enerji Piyasalarında Regülasyon ve Rekabet Zirvesi'nde yaptığı konuşmada küresel enerji krizine, Türkiye'nin enerji dönüşümüne ve yeni stratejik yatırımlara ilişkin önemli mesajlar verdi. Bayraktar, küresel enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmayı "Enerji alanında adeta Büyük Buhran ile karşı karşıyayız" sözleriyle değerlendirdi. Bayraktar, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin petrol ve doğal gaz piyasalarının "şah damarı" niteliğinde olduğunu belirterek, tüm ülkelerin yüksek risk altında bulunduğunu ifade etti.

Bugün Türkiye'nin petrol ve doğal gaz aramacılığında dünyanın en büyük dördüncü filosuna sahip olduğunu belirten Bayraktar, Fatih, Yavuz, Kanuni, Abdülhamid Han, Yıldırım ve Çağrı Bey gemileriyle hem Mavi Vatan'da hem de Hint Okyanusu ve Somali açıklarında arama yapıldığını ifade etti. Karasal aramalara da değinen Bayraktar, "Daha önce gidilmemiş sahalarda sondaj yaptık ve yapmaya devam ediyoruz" dedi. Bu çalışmaların sonucu olarak Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 9.5 milyon metreküp doğal gaz üretildiğini, Gabar'da ise günlük 81 bin varil üretimle Türkiye'nin en kaliteli petrolünün çıkarıldığını söyledi.

1.8 TRİLYON FATURA DESTEĞİ

Bayraktar, 2026'nın enerji planlamalarında kritik bir revizyon yılı olduğunu belirterek, "Çalıştığımız yeni planda yeni bir enerji mimarisi inşa etmeyi hedefliyoruz" dedi. Vatandaşın petroldeki fiyat dalgalanmalarından korunması için Eşel Mobil Sistemi'ni devreye aldıklarını hatırlatan Bayraktar, "Motorinde ÖTV'yi sıfıra indirdik, böylece 600 milyar liralık yükü vatandaşın üzerinden aldık. Enerjide toplam destek tutarı ise 1.8 trilyon liraya ulaştı" diye konuştu. Bayraktar, Türkiye'nin enerji merkezi olma hedefi doğrultusunda yeni uluslararası projelere dikkat çekti. Türkmen doğal gazını Hazar üzerinden Türkiye'ye ve Avrupa'ya taşıyacak boru hattının önemine değinen Bayraktar, "Bu projenin hayata geçmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi. Irak-Türkiye ham petrol boru hattının Basra'ya kadar uzatılmasının küresel piyasalar için kritik olduğunu vurgulayan Bayraktar, Katar'dan Türkiye'ye doğal gaz boru hattının da arz güvenliği açısından önemli olduğunu ifade etti. Tuz Gölü ve Silivri doğalgaz depolarının yüzde 75 doluluk oranına sahip olduğunu vurgulayan Bayraktar, Avrupa'ya kıyasla güçlü bir pozisyonda olunduğunu belirtti. Bayraktar, Iğdır- Nahçıvan ve Kilis-Suriye bağlantılarının kurulduğunu ve gaz ihracatına başlandığını söyledi.

YERLİ YAZILIMA YÜZDE 5 TEŞVİK

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, 2026- 2030 tarife döneminde yerli yazılım kullanan elektrik dağıtım şirketlerine yüzde 5 ilave teşvik artışı sağlandığını belirterek, yerli ve milli yazılımların geliştirilmesi ve rekabet gücünün artırılmasının Ar-Ge bütçeleriyle desteklenmeye devam edeceğini söyledi. Yılmaz, "Yeni uygulama döneminde elektrik dağıtım yatırımları 1.5 kat artırılarak 776 milyar TL'ye çıkarıldı. Planlı bakım bütçesi de 2.1 kat artışla 189 milyar TL'ye yükseltildi" diye konuştu.



ENERJİ PİYASA KOŞULLARINA BIRAKILAMAZ

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle ise enerjinin serbest piyasa koşullarına bırakılamayacak kadar değerli bir alan olduğunu belirterek, enerjinin ulusal güvenlik ve makroekonomik istikrarla doğrudan bağlantılı hale geldiğini vurguladı. Bu gelişmelerin, ülkeleri enerji politikalarında daha müdahaleci ve çok boyutlu yaklaşımlara yönelttiğini belirten Küle, "Türkiye 20 yılda arz güvenliği, kaynak çeşitliliği ve rekabetçi piyasa yapısını güçlendirme ekseninde önemli adımlar attı" dedi.



YIL SONUNA KADAR YENİ FİYAT ARTIŞI PLANLAMIYORUZ

BAYRAKTAR, katıldığı bir televizyon programında ise İsrail-ABD'nin İran ile olan savaşının daha kısa sürmesi ve piyasaların normal seyrine kavuşması halinde yıl sonuna kadar elektrik ve doğalgaz yeni bir fiyat artışı planlamadıklarını anlattı. Elektrik ve doğalgazda geçilen kademe sistemi ile ihtiyaç sahibi kesimlerin desteklenmesinin amaçlandığını anlatan Bayraktar, yeni dönemde gerçek ihtiyaç sahiplerine daha fazla destek sunulmasının hedeflendiğini kaydetti. Bayraktar, bu yeni modelde vatandaşları nakdi olarak desteklemeyi planladıklarını anlatarak "Yani hesaplarına belli bir miktar parayı kış aylarında yatıralım bir enerji fonu, desteği gibi. İhtiyacı olmayanları bu işten çıkaralım, gerçek ihtiyaç sahibine daha fazla verelim istiyoruz" dedi.