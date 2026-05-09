Düşükten yüksek teknolojiye geçildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin son 20 yılda yüksek teknolojiye yaptığı yatırımların meyvelerini almaya başladığını, düşük teknolojiden yüksek teknolojiye geçildiğini belirterek, bunun da ihracata 12 milyar dolar ek katkı sağlayacağını bildirdi. Kacır, "Marka başvurularında dünya öncüleri arasındayız" dedi. Kacır'ın mesajları şöyle:Türkiye'de, imalatta teknoloji yoğunluğunun artırılmasına ve daha yüksek katma değerli üretim yapısına geçişte inşa edilen ekosistem sonuçlarını verdi. 2025 yılında 112 milyar dolar tutarında yüksek ve orta-yüksek düzeyde ürün ihracatı gerçekleştirilirken; yüksek teknolojili ürünlerde yüzde 12.5, orta-yüksek teknolojili olanlarda ise yüzde 10.6 oranında artış sağlandı.2025 yılı sonunda, yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürünlerin toplam imalat sanayi ihracatında payı yüzde 43.5 seviyesine yükselerek tarihi bir zirveye ulaştı. Bu artışta; Savunma ve Havacılık, Otomotiv Dönüşümü ile Kimya ve Eczacılık sektörlerinde kaydedilen olumlu gelişmelerin etkisi büyüktür.: Türkiye'nin 2002'de 1.2 milyar dolar olan Ar-Ge harcamaları 19.9 milyar dolara çıktı. Ar-Ge harcamalarının milli gelir içindeki binde 5'lik payı da yüzde 1.46 düzeyine yükseltilmiş, Avrupa'nın önde gelen sanayi ülkeleri ile benzer seviyelere ulaşılmıştır.Mobilite, sağlıklı yaşam, dijital teknolojiler, haberleşme, uzay, yeşil enerji ve yarı iletkenler gibi başlıklarda 2030'a kadar 30 milyar dolar devlet desteği öngörülmektedir.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!