E-Devlet’te yeni uygulama! Resmi Gazete’de yayımlandı anında şikayet edilecek

Gündelik hayatı kolaylaştırmaya yönelik hizmetleriyle e-Devlet Kapısı'nın her zaman ulaşılabilir olduğunu vurgulayan Koç, şunları kaydetti: "e-Devlet Kapısı bugün pek çok işlemin yapılabildiği bir yer. En büyük avantajlarından bir tanesi zaman ve mekandan bağımsız olarak çalışması, yani 7/24 istenilen yerden kullanım imkanı sunması.