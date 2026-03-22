E-ihale sisteminden 13.5 milyar TL gelir

Ticaret Bakanlığının hayata geçirdiği e-İhale Sistemi ile gümrüklerdeki tasfiyelik araç ve eşyalar elektronik ortamda satışa sunulmaya devam ediyor. 2014'ten bu yana uygulanan sistem sayesinde hem katılım artarken hem de ürünler piyasa değerine yakın fiyatlarla ekonomiye kazandırılıyor. E-İhale sistemi kapsamında 2021 yılında 506 milyon lira, 2022'de 1 milyar lira, 2023'te 2 milyar lira ve 2024'te 4 milyar lira gelir elde edildi. 2025 yılında ise gelir bir önceki yıla göre yüzde 50 artarak 6 milyar liraya ulaştı. Böylece 2021-2025 döneminde toplam 13.5 milyar liralık gelir sağlanarak tasfiyelik eşyalar ekonomiye kazandırıldı. Yaklaşık 1.4 milyon kullanıcısı bulunan sistem, e-Devlet entegrasyonu sayesinde daha geniş kitlelere ulaştı. Elektronik ortamda üyelik ve teklif verme imkânı, ihalelere katılımı artırdı.Sistem üzerinden gerçekleştirilen ihaleler açık artırma usulüyle yapılıyor. Katılımcılar tekliflerini anlık olarak görebilirken, sistem otomatik artırma seçenekleriyle süreci hızlandırıyor. 2025'te 14 bin 775 ihale gerçekleştirilirken, 4 bin 356'sı araç ve 8 bin 900'ü eşya olmak üzere toplam 13 bin 256 ihale satışla sonuçlandı. 2026'nın ilk iki ayında yapılan ihalelerde ise 777 araç ve 1.904 eşya olmak üzere toplam 2 bin 681 satış gerçekleştirildi. 2027 yılında ise daha hızlı ve kullanıcı dostu yeni bir e-İhale sistemine geçilmesi planlanıyor.

