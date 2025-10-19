E-ihracatı yapay zekayla büyütecek

Türkiye'deki e-ihracatın yüzde 40'ını yaparak 125 binden fazla küçük üreticiyi dünyaya açan Trendyol, 35 ülkede 40 milyondan fazla müşteriye ulaştı. Son bir yılda e-ihracat operasyonlarına 1 milyar doların üzerinde yatırım yapan şirket, yapay zeka teknolojileri ile 2030 yılına kadar dünyada 60 milyon aktif kullanıcıya ulaşacak.Dubai'de düzenlenen GITEX Global 2025'te basın mensuplarıyla bir araya gelen Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, "Geçen yıl 85 milyondan fazla ürünü dünyanın dört bir yanına ulaştırdık. 2030'a kadar 60 milyon aktif kullanıcıya, bunların 20 milyonunun yurt dışında olacağı bir müşteri tabanına ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.Trendyol'un geliştirdiği tüm yapay zekâ teknolojilerinin Türkiye'de üretildiğini vurgulayan Çetin, şunları söyledi: "Çalışmalarımızı ekibimizdeki 2 binden fazla Türk mühendisimizle yürütüyoruz ve teknolojilerimizi tamamen Türkiye'de geliştiriyoruz. Güzellik, moda ile ev ve yaşam kategorilerinde yapay zekâ destekli daha gelişmiş kullanıcı deneyimleri sunmaya hazırlanıyoruz. Orta vadede bu teknolojileri ticarileştirip Avrupa ve bölge ülkelerindeki şirketlere sunmayı hedefliyoruz." Körfez Bölgesi operasyonlarına iki yıl önce başladıklarını aktaran Çetin, toplam ticaret hacminin 1 milyar doları geçtiğini, bölgede 4 milyon aktif müşteri ve 5 bin satıcıya ulaştıklarını söyledi.Trendyol, Körfez bölgesinin en büyük teknoloji etkinliği olan ve bu yıl 45'inci kez düzenlenen GITEX Global 2025'te tek Türk sponsor olarak yer aldı. 13-17 Ekim tarihleri arasında Dubai Dünya Ticaret Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, 180 ülkeden 6 bin 800'ü aşkın firma ve 200 binden fazla ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. 50'den fazla Türk firma da etkinlikte stant açtı.