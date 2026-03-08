E-ihracatla hayatı değişti

Denizlili Seval Topçuoğlu, Trendyol’un e-ticaret projesiyle iş kadını oldu. 6 aylık eğitimin ardından Trendyol’da mağaza açan, kendi tasarladığı tekstil ürünlerini Azerbaycan’dan Romanya’ya satmaya başlayan Topçuoğlu, “Her şey hayallerimin ötesinde” dedi
Trendyol'un 'Üreten Kadınların E-Ticaret Yolculuğu Projesi' yüzlerce ev hanımını iş kadını yaptı. Denizlili Seval Topçuoğlu da bunlardan biri... Altı aylık eğitimin ardından Trendyol'da mağaza açtı, kendi tasarladığı ürünlerle köydeki arkadaşlarını harekete geçirdi. Ürünlerini bugün Romanya'dan Azerbaycan'a birçok ülkeye Trendyol aracılığıyla satıyor. Topçuoğlu, "İlk yurtdışı bildirimleri geldiğinde korktum, kontrol ettiğimizde Romanya'dan bir dizi sipariş geldiğini gördük. O akşam herkesi tek tek aradım, ürünlerimiz yurtdışına gidiyor diye. Her şey hayallerimin bile çok ötesindeydi" diyor. Topçuoğlu ile e-ihracat yolculuğunu konuştuk...
Nasıl bu işe girdiniz?
9 ay önce sosyal medyada bir ilan gördüm. Trendyol'un düzenlediği 'Üreten Kadınların E-Ticaret Yolculuğu Projesi'ne başvurdum. 6 aylık eğitim aldım. Eğitim dönemi zorlu ama keyifliydi, bazen geç saatlere kadar devam ediyordu. Günler geçtikçe aslında kolay gibi gözüken birçok şeyin ne kadar derin olduğunu anladım. Eğitimlere başlarken ana hedefim sosyal medya üzerinden satış yapmaktı. Eğitmenlerimiz derslerde tüm ayrıntıları bizimle paylaşırken, bize bir yol haritası çizdiler. Umutsuzluğa kapılmadan sabırlı olmalıydık. Dersler ilerledikçe bize her şeyi başarabileceğimize dair güven aşıladılar.
Sizi e-ticaret'e atılmaya ne teşvik etti?
Çevremdeki herkes bir şeyler üretiyor ancak kimse satış yapamıyordu. Eksik kısım satış tarafıydı ve ne yapabilirim sorusu hep aklımdaydı. Bir şeyler yapmak istiyordum ama nasıl yapacağımı da bilmiyordum. Bu noktada Trendyol ekibinin verdiği ipuçları yol gösterici oldu.
Trendyol'un verdiği eğitim süreçte nelerideğiştirdi ve kolaylaştırdı?
"Rastgele bir fotoğraf çekip ürünü uygulamaya yüklesem bile, ürün satar veya kendi kendine gider" sanıyordum. Ancak bize eğitimlerde 'Fotoğraf nasıl çekilmeli?', 'Hangi müşteri kitlesine göre ürün seçebiliriz?', 'Ürünleri seçerken ya da platforma yüklerken nelere dikkat etmeliyiz?' gibi birçok detay gösterildi. Aslında platform bizim bayram yerinde bir dükkan gibiydi: İçerisi düzenli olmalı, ürünler birbirleriyle bağlantılı olmalı, küçük indirimler planlanmalı, mağaza her zaman canlı tutulmalı gibi hayati ayrıntılar vardı. Tüm bunlar satışlarımıza hep pozitif yansıdı.
HER ŞEY HAYALLERİMİN DE ÖTESİNDE Nerede üretim yapıyorsunuz?
İş arkadaşlarım Kale ilçesinde, Narlı ve Kurbağalı köylerindeki ev hanımları. Hepsi, evde çocuğu olan kadınlar. Evlerinde çocuklarıyla ilgilenirken bir yandan da üretim yaptılar. En büyük destekçim iş arkadaşlarım oldu, onlar da benim gibi aynı şeye inandılar. Ardından Trendyol'daki satışları gördükçe çok mutlu olduk, hep beraber çalışarak başarmanın gururunu yaşadık. İşler ilerledikçe bir ekip olduk, birlikte çalışmaya başladık ve bu bizim şevkimizi daha da artırdı.
İlk yurtdışı siparişinize gelelim... Neler yaşandı?
Bir akşam vaktiydi, sürekli bildirimler gelmeye başladı ve ben de korktum. Trendyol'daki arkadaşlarımızı arayıp paneli kontrol ettiğimizde, Romanya'dan bir dizi sipariş geldiğini gördük. Sonrası bir rahatlama ve inanılmaz mutluluk. Herkesi tek tek aradım o akşam, "Ürünümüz yurtdışına gidiyor" diye. Her şey hayallerimin bile çok ötesindeydi.
AZERBAYCAN VE ROMANYA'YA İHRACAT Hangi ülkelere satış yapıyorsunuz? E-ihracat size neler kattı?
Özellikle Azerbaycan ve Romanya'da ürünlerimiz çok daha fazla ilgi görüyor. Şimdi en büyük hedefim Trendyol aracılığıyla ihracatımı çok daha yüksek rakamlara çıkarmak.
Bir ev hanımıyken ihracat yapabilen bir firmaya dönüşmek, küçük bir çocuğunuzu büyütmek gibi. Daha sonrasında tabii ki Kale'deki arkadaşlarımla beraber küçük bir atölye kurmak istiyorum.
Ayrıca platformda ikinci bir mağaza daha açtık, burada arkadaşlarımın ürettiği çantalar ve el işleri gibi ürünleri satışa çıkardık.
PROJE DENİZLİ'DE 173 KADINA ULAŞTI
"Üreten Kadınların E-Ticaret Yolculuğu Projesi", Trendyol, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ve Pamukkale Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirildi. Haziran-Aralık 2025 dönemindeki eğitimlerin hedefi, kadın girişimcilerin dijital ekonomiye katılımını güçlendirmekti. Denizli genelinden 173 kadın girişimci, e-ticaret, markalaşma ve dijital satış süreçlerini içeren eğitimlere katıldı. Seval Topçuoğlu, eğitimlerin sonunda mentörlük desteği almaya hak kazanan beş kadın girişimciden biriydi.
Trendyol ayrıca kadınların ekonomiye katılımını güçlendirmek için "Yarının Köyleri ve Dijital Usta" projelerini yürütüyor.