E-ihracatta hedef ülke 35’e çıktı

Türkiye
, dijital ticaretteki büyüme ivmesini sürdürürken e-ihracatta yeni bir genişleme hamlesi başlattı. Ticaret Bakanlığı
İhracat Genel Müdürlüğü E-İhracat Dijital Pazarlama Daire Başkanı Hasan Önal, küresel ticarette yaşanan değişimler ve bazı ülkelerde gümrük muafiyetlerinin kaldırılması nedeniyle e-ihracatta hedef ülke sayısının 18'den 35'e yükseltildiğini açıkladı. Önal, Türkiye'nin son yıllarda e-ihracat alanında önemli bir başarı hikayesi yazdığını söyledi. 2022 yılında yaklaşık 2 milyar dolar seviyesinde bulunan e-ihracat hacminin bugün 6,4 milyar dolara ulaştığını belirten Önal, bu rakamın aslında mevcut ölçümleme yöntemleri nedeniyle daha yüksek olabileceğini ifade etti.