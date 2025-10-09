E-skuterler 72,5 milyon gönderiyi sahiplerine ulaştırdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT dağıtım hizmetlerinde kullanılan elektrikli skuterlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Elektrikli skuterlerin PTT bünyesinde ilk olarak 2021 yılı itibarıyla kullanılmaya başlandığını anımsatan Uraloğlu, özellikle gençler arasında da yoğun bir şekilde kullanılan mikro hareketlilik araçlarının gönderi dağıtım hizmetlerinde de kullanılmasıyla fosil yakıt kullanımının önüne geçildiğinin altını çizdi.

2021'de 100 adet elektrikli skuter ile başlayan uygulamanın 2025 Ekim ayı itibariyle bin 50 adet elektrikli skuter ile devam ettiğini belirten Uraloğlu, "Ulaşım konusundaki yeni eğilimler ve ihtiyaçlar doğrultusunda Bakanlık olarak doğa dostu uygulamalar geliştirmeye devam ediyoruz. PTT dağıtım görevlileri fosil yakıt kullanan araçlar yerine yeşil enerji kullanan elektrikli skuterler ile gönderi teslimi yapıyor, bu sayede karbon emisyonunu azaltıyor. Ayrıca trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yüksek hareket kabiliyeti ile zamandan tasarruf edilmesini de sağlıyor." diye konuştu.

72.5 MİLYON GÖNDERİ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILDI

PTT'nin elektrikli skuterları kullanmaya başlamasından bu yana kargo hariç yaklaşık 72.5 milyon gönderinin sahiplerine ulaştırıldığının altını çizen Uraloğlu, "Elektrikli skuterler ile gönderi dağıtımında 8 milyon kilometre mesafe ve 241 bin 500 litre fosil yakıt kullanımının önüne geçildi. Daha etkin ve hızlı bir şekilde dağıtım yapılarak dar ve araç hareketliliğinin zor olduğu alanlarda hızlı ve çevreci bir ulaşım yöntemiyle gönderilerin teslimi gerçekleştiriliyor. Ayrıca yaya olarak dağıtım yapılmasına kıyasla yüzde 20 zamandan tasarruf ediliyor." açıklamasında bulundu.

Doğa dostu çevreci ulaşım aracı elektrikli skuterlerin hızının saatte 25 kilometreye çıkabildiğini ve tek şarj ile 40 kilometre mesafe gidebildiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, "Kullanılmaya başladığı günden itibaren Ankara'da 18 milyon, İstanbul'da 22,4 milyon ve İzmir'de 4,8 milyon olmak üzere üç büyük ilde toplam 45,2 milyon gönderi dağıtıldı. Söz konusu illerdeki elektrikli skuter ile dağıtılan gönderi adedi toplam gönderi adedinin yüzde 62'sine karşılık geliyor." şeklinde konuştu.