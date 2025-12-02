E-skuterlerde yeni dönem! Bakan Uraloğlu: Yasaklı bölgelere otomatik sınırlama geliyor

HAREKET EDEN HER E-SKUTERİN KONUMU ÜÇ DAKİKALIK PERİYOTLARLA SİSTEME AKTARILACAK"

Bakan Uraloğlu, değişiklikler kapsamında işletmecilere getirilen yeni yükümlülükler hakkında bilgi verdi. Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının otomasyon sistemi U-Nete işlenen verilerin Belediyeler, Emniyet ve Jandarma ile Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile de paylaşılacağını kaydetti. E-Skuter faaliyetlerinde iletilen verilerin hangi zaman aralıklarında, ne şekilde ve hangi yolla U-Net Otomasyon sistemine işleneceğine ilişkin de açıklama yapan Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu kapsamda, işletmeler tarafından, hareket eden her e-skuterin konumu üç dakikalık periyotlarla U-NET sistemine aktarılacak. Sürüş tamamlandığında bu bilgiler en geç on dakika içinde U-Net'e işlenecek. Sürüş dışında konumu değiştirilen e-skuterlerde ise her değişiklik sisteme işlenecek."