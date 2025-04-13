E-ticaret firmalarına ceza yağdı! Bakanlık rakamlarla açıkladı: Mağduriyetler mercek altına alındı

Sözleşmenin zayıf tarafı olan tüketiciyi koruyabilmek için en temel hak olan cayma hakkının yanı sıra tüketicilerin sipariş öncesi bilgilendirilmeleri ve sözleşmenin ifası gibi hususların yasal düzenlemelerle güvence altına alındığının altı çizilen açıklamada, mağduriyetlere karşı tüketicileri koruyucu yasal düzenlemelerin yapıldığı anımsatıldı.

Uygulamaya ilişkin sektörel uyumun sağlanabilmesi için şikayetlerin yoğunlaştığı alanlarda, Bakanlık tarafından Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri kapsamında, resen veya intikal eden tüketici başvurularına istinaden inceleme ve denetim faaliyetlerinin sürdürüldüğüne değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi: