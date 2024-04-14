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Giriş Tarihi: 15.4.2024

e-ticaret yapan sektör sayısı ETBİS ile artıyor

e-ticaret yapan sektör sayısı ETBİS ile artıyor
Ticaret Bakanlığınca e-ticaret yapan sitelerin kayıt altına alınması amacıyla oluşturulan Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) ile Türkiye'de e-ticaretin sektörler bazında gelişimine katkı sağlanıyor, Mart ayı sonu itibarıyla sisteme kayıtlı 36 bin 777 işletme ve 43 bin 580 site bulunuyor. Vatandaşlar, söz konusu platformda bulunan kayıtlı site sorgulama kısmından herhangi bir sitenin ETBİS'e kayıtlı olup olmadığıyla ilgili arama yapabiliyorlar ve site hakkında bilgilere ulaşabiliyorlar. ETBİS ile e-ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi sayısı ile elektronik ticaret hacmi gibi önemli veriler "eticaret.gov. tr" aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılıyor. e-ticaret hacmi geçen yılın ilk altı ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 109.7'lik artışla 652,7 milyar lira oldu. Aynı dönemde sipariş adetleri yüzde 20 artış ile 2 milyar 131 milyondan 2 milyar 556 milyona yükseldi. e-ticaretin genel ticarete oranı da yüzde 19,1 olarak kayıtlara geçti.
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e-ticaret yapan sektör sayısı ETBİS ile artıyor
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