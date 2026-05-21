E-ticaret yarışmasına başvurular başladı

Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin yanı sıra Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve ‎Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde gerçekleşecek yarışma, gençleri teknoloji üretmeye teşvik etmeyi ve Türkiye'nin teknoloji vizyonunu geniş kitlelere anlatmayı hedefliyor. Yarışmada gençler, e-ticaret alanında alışveriş deneyimini iyileştirmek için çalışmalar gerçekleştirecek.

Başvuruları 19 Haziran'a kadar TEKNOFEST'in internet adresinden yapılabilecek ve bu yıl 3. kez düzenlenen yarışma, araştırmacıların, öğrencilerin, girişimcilerin ve sektör profesyonellerinin bilgi birikimini artırmayı, sektörel ihtiyaçlara uygun modeller geliştirmeyi ve Türkiye'yi bu alanda uluslararası platformlarda temsil edebilecek bir konuma getirmeyi amaçlıyor.

Yaşları 15 ile 30 arasında değişen genç katılımcılara açık yarışmada, e-ticaret kullanıcılarının arama deneyimini iyileştirmeye yönelik eşleştirme algoritmaları ve açıklanabilir içgörü mekanizmalarının geliştirilmesi hedefleniyor. Yarışmada katılımcılar, veri bilimi odaklı anlamsal metin eşleştirme sistemleri geliştirecek.

Teknoloji festivalinde yer alan yarışmaya, Türkiye'de veya yurt dışında öğrenim gören lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile mezunlar, en az 2 en fazla 5 kişiden oluşan takımlarla katılım sağlayabilecek. Lise eğitimi gören katılımcılar, danışman eşliğinde katılım sağlayabilirken, diğer takımlar da danışman bulundurma hakkına sahip olabilecek.

YARIŞMA TAKVİMİ BELLİ OLDU

Öncelikle çevrim içi, sonrasında ise fiziksel olarak gerçekleştirilecek yarışmada, 26 Haziran'da düzenlenecek ilk Kaggle webinarının ardından 18 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde yarışmacıların ileteceği Kaggle çözümleri incelenecek. Sonuçların 2 Ağustos'ta açıklanmasının ardından finalistler, rapor taslaklarını 9 Ağustos'a kadar teslim edebilecek.‎

Yarışma aşamasının 14-28 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilmesinin ardından 28 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde ön inceleme yapılacak. Çevrim içi inceleme sonrasında yarışmacılar, 5-6 Eylül'de Trendyol Kampüs'te fiziksel aşamaya katılacak.

Yarışma sonrasında 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde düzenlenecek ödül töreninde birinciye 150 bin lira, ikinciye 120 bin lira, üçüncüye ise 100 bin lira ödül verilecek.

