E-ticarete 400 milyarlık Anneler Günü dopingi

ANNELER Günü öncesi e-ticaret platformlarında en yoğun talep kuyumculuk, giyim, ayakkabı ve ev tekstili kategorilerinde görülürken, mayıs ayında toplam hacmin yaklaşık 400 milyar liraya ulaşması bekleniyor. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, "Anneler Günü özelinde, takı ve aksesuar, giyim, ayakkabı ve çanta, kuyumculuk, kozmetik ve kişisel bakım, anne, bebek ve oyuncak ile ev tekstili kategorilerinde belirgin bir hareketlilik gözlemleniyor" dedi. Çiçek, çikolata ve hediye setleri gibi ürün gruplarında yoğun talep beklediklerini söyleyen Çevikoğlu, Anneler Günü'nün, yılbaşının ardından en yoğun hediyelik alışverişin gerçekleştiği ikinci önemli dönem olduğunu ekledi.