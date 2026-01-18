E-ticarete fahiş fiyat denetimi

Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde vergisiz e-ithalatta 30 euro sınırını kaldırırken, vatandaşların TEMU başta olmak üzere yurtdışından ürün sipariş vermesini zorlaştırdı. Bu kararın yurt içinde fiyat artışlarına sebebiyet vermemesi ve e-ticaret firmalarının bunu fırsat bilip fahiş fiyat yapmamaları için de gerekli önlemler alındı. Bu kapsamda fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen işletmelere, aykırılık başına 1 milyon 806 bin liraya kadar idari para cezası uygulanmasına karar verilecek. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "e-ithalat" olarak bilinen basitleştirilmiş gümrük sistemi kapsamında, 1 Şubat'ta yürürlüğe girecek mevzuat değişikliğinin ardından bazı şikâyetlerin ulaştığı belirtildi.

BİLGİ VE BELGE TALEP EDİLİYOR

Bu çerçevede, e-ticaret pazaryerlerinde satışa sunulan ve şikâyet konusu olan ürünler hakkında tespitler yapıldığı vurgulanan açıklamada, olası fiyat artışlarının incelenmesi ihtiyacı doğduğu anlatıldı. Açıklamada, "Bu doğrultuda, bakanlığımızca derhal harekete geçilerek, ilgili e-ticaret pazaryerleri nezdinde geniş kapsamlı incelemeler başlatılmış, yüksek oranlı fiyat artışı yaptığı değerlendirilen işletmelere ilişkin olarak pazaryerlerinden sürekli olarak bilgi ve belge talep edilmektedir" denildi. Söz konusu açıklamada, bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda, fahiş fiyat artışı tespit edilen ürünlerin ilgili kanundaki fahiş fiyat artışına ilişkin hükümlere aykırılık oluşturduğuna dikkati çekildi.