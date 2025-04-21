E-ticarette temsilci atamayana af yok

Ticaret Bakanlığı'nın e-ticarette 1 Nisan'da yürürlüğe aldığı düzenleme kapsamında yurtdışından Türkiye'ye satış yapan satıcılar ve e-ticaret platformlarına temsilci bulundurma zorunluluğu getirilmişti. Ancak başta en fazla e-ithalatın yapıldığı Çinli Temu olmak üzere birçok platform ve satıcının henüz temsilcilik açmadığı öğrenildi. Bu durum halk sağlığı ve kanserojen ürün denetimi gibi kritik konularda muhatap bulunmasını zorlaştırırken Bakanlık, temsilcilik bulundurmayan firmalara erişim engeli getirmek için kolları sıvadı.

TEMU'YA ERİŞİM ENGELİ

Bu zorunluluğun muhatabı yurtdışı menşeli e-ticaret platformlarında satış yapan satıcılar olsa da e-ticaret platformlarının kendilerinin de satıcıları için bu görevi üstlenmesi mümkün kılındı. Yönetmeliğin yayımlanması sonrasında özellikle yurtdışı menşeli Temu gibi e-ticaret platformlarına yönelik bilgilendirme faaliyetleri yürütülürken, platformlarında satıcılarına gerekli bilgilendirmeleri yapmaları hatırlatıldı.

Temu platformu henüz temsilcilik açmazken Türkiye'nin uyarılarını da dikkate almadı. Yönetmeliğin yürürlük tarihi olan 1 Nisan sonrasında Türkiye'de henüz temsilci atamayan satıcıların tespitine yönelik çalışmalar yürütülürken, yükümlülüğünü yerine getirmeyen satıcılara erişim engeli uygulanacak. Ayrıca, şikayet, ihbar ve denetim gibi araçlar ile yönetmeliğin bu hükmüne uyulmadığının yaygın olarak görülmesi halinde ithalatta da denetim yoluna gidilecek.

200 BİN BEYANNAME ALARMI

E-ithalat kapsamında yurtdışından sipariş verilen her bir eşyaya satıcısı tarafından belge düzenlenmesi gerekirken, birçok gönderi için belge düzenlenmediği ve bu durumun kontrolünde güçlük yaşandığı belirlendi. Gümrük işlemleri esnasında aranma koşulu veya beyan zorunluluğunun teyiti günlük ortalama 200 bin civarındaki beyannamenin tek tek kırmızı hat kriterinde kontrolünü gerektiriyor.



ERİŞİM ENGELİ İÇİN BAŞVURU BTK'YA YAPILACAK

Edinilen bilgiye göre, bakanlık yasalara uygun olmayan platform ve ürün linklerini kapatmak için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) başvuracak. BTK ise başvuruyu Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne bildirecek. Karar 24 saat içinde sulh ceza hakiminin onayına sunulacak, hakim kararını en geç 48 saat içerisinde açıklayacak. Erişimi engellenen satıcıların mahkemeye 7 günlük itiraz süresi bulunacak.