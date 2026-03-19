ECB 3 temel politika faizi için beklenen kararı açıkladı

European Central Bank (ECB), piyasa beklentilerine paralel olarak üç temel politika faizini sabit bıraktı.

Buna göre: mevduat faizi yüzde 2,00, ana refinansman faizi yüzde 2,15, marjinal borç verme faizi yüzde 2,40 seviyesinde korundu.

ORTA DOĞU GERİLİMİ ENFLASYON RİSKİ OLUŞTURUYOR

ECB Yönetim Konseyi, yayımladığı açıklamada Orta Doğu'daki çatışmalardan kaynaklanan belirsizliğin arttığına dikkat çekti.

Açıklamada, bu gelişmelerin enflasyon üzerinde yeni riskler oluşturabileceği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Para politikası kararlarımız veri odaklı olmaya devam edecek ve jeopolitik gelişmeleri yakından izlemeyi sürdüreceğiz."

VARLIK ALIM PROGRAMLARINDA AZALIŞ SÜRÜYOR

ECB ayrıca, varlık alım programlarına ilişkin sürecin öngörülebilir şekilde devam ettiğini belirtti.

Buna göre: Varlık Alım Programı (APP) Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) kapsamındaki portföylerin, vadesi dolan tahvillerin anapara ödemelerinin yeniden yatırılmaması nedeniyle kademeli olarak küçüldüğü ifade edildi.