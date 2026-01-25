Eğitim ve OSB’de Anadolu devrimi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, sanayi ve teknoloji alanlarında çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun olarak yeni projeler ortaya konulurken, var olan projelerde geliştirilmeye devam ediyor.Sanayi alanlarını mevcut 160 bin hektardan 350 bin hektara çıkaracak Sanayi Alanları Master Planı çerçevesinde ilk faz 13 ilde toplam 59 bin hektar büyüklüğünde 16 yeni yatırım alanı oluşturulmuştu. Yeni sanayi alanlarına ilişkin çalışmalar devam edeceği belirtilmişti.OSB'lerde nitelikli iş gücü yetiştirmek ve genç istihdamını artırmak için 48 özel, 33 devlet olmak üzere toplam 81 meslek lisesi ile 26 meslek yüksekokulu faaliyet gösteriyor.Hâlihazırda meslek liseleri, meslek yüksekokulları ve mesleki eğitim merkezlerinde yaklaşık 160 bin öğrenci eğitim görüyor. Yeni sanayi alanlarına yönelik olarak ise 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi kapsamında sanayi ve teknoloji alanlarında birçok yenilik hayata geçirilecek.OSB'lerin büyümesi ve yatırımların Anadolu geneline yayılması ile oluşacak eleman ihtiyacını ise kurulması planlanan Sanayi ve Teknoloji Kolejleri ile karşılanacak.Model ile mesleki eğitimin cazibesinin artırılması, genç işsizliğinin azaltılması ve özel sektörün nitelikli eleman ihtiyacının büyük ölçüde karşılanması hedefleniyor.Sanayi alanında Anadolu'da gerçekleştirilecek devrim bu model ile ara eleman ve nitelikli çalışan alanlarında da yaşanacak.