Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Ekim Turizm’e (“Intercity”) 7,8 Milyar TL’lik Yüksek Talep
Giriş Tarihi: 7.07.2026 13:46 Son Güncelleme: 7.07.2026 13:47

Ekim Turizm’e (“Intercity”) 7,8 Milyar TL’lik Yüksek Talep

Ekim Turizm’e Intercity 7,8 Milyar TL’lik Yüksek Talep
  • ABONE OL

Türkiye'nin en köklü ve en büyük filo kiralama şirketlerinden Intercity'nin halka arzı başarıyla tamamlandı. 1-2-3 Temmuz tarihlerinde gerçekleşen 4,9 milyar TL boyutundaki halka arza 726 bin yatırımcıdan toplam 7,8 milyar TL'ye ulaşan talep geldi.

Güçlü yatırımcı ilgisiyle karşılaşan şirketin halka arzı, 2026 yılının bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük halka arzı oldu.

Ak Yatırım ve Vakıf Yatırım liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla gerçekleşen halka arzda, pay başına fiyat 30,26 TL olarak belirlendi. Toplam 162.000.000 TL nominal değerli payların tamamının satıldığı süreçte, Intercity'nin halka açıklık oranı yüzde 19,47 oldu.

Halka arz için toplam 726.900 adet başvuru alınırken, toplam talep tutarı 7,8 milyar TL'ye ulaşarak 4,9 milyar TL'lik halka arz büyüklüğünü 2,9 milyar TL aştı.

Intercity hisseleri, 9 Temmuz Perşembe günü düzenlenecek gong töreninin ardından Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Yasal Uyarıdır. Bu İçerikten Turkuvaz Medya Sorumlu Değildir
Haber Girişi Baki Sancak - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Ekim Turizm’e (“Intercity”) 7,8 Milyar TL’lik Yüksek Talep
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA