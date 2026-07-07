Ekim Turizm’e (“Intercity”) 7,8 Milyar TL’lik Yüksek Talep

Türkiye'nin en köklü ve en büyük filo kiralama şirketlerinden Intercity'nin halka arzı başarıyla tamamlandı. 1-2-3 Temmuz tarihlerinde gerçekleşen 4,9 milyar TL boyutundaki halka arza 726 bin yatırımcıdan toplam 7,8 milyar TL'ye ulaşan talep geldi.

Güçlü yatırımcı ilgisiyle karşılaşan şirketin halka arzı, 2026 yılının bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük halka arzı oldu.

Ak Yatırım ve Vakıf Yatırım liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla gerçekleşen halka arzda, pay başına fiyat 30,26 TL olarak belirlendi. Toplam 162.000.000 TL nominal değerli payların tamamının satıldığı süreçte, Intercity'nin halka açıklık oranı yüzde 19,47 oldu.

Halka arz için toplam 726.900 adet başvuru alınırken, toplam talep tutarı 7,8 milyar TL'ye ulaşarak 4,9 milyar TL'lik halka arz büyüklüğünü 2,9 milyar TL aştı.

Intercity hisseleri, 9 Temmuz Perşembe günü düzenlenecek gong töreninin ardından Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak.

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör