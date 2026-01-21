Ekonomi öngörülebilir bir zemine oturdu

OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, 2025 yılında mali disiplinin uygulandığını ve yılın sonuna doğru faizlerde düşüş sürecinin başladığını belirterek, Türkiye ekonomisinin daha öngörülebilir bir zemine oturduğunu söyledi. Yalçıntaş, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı açıklamada, son aylarda Somali ve Umman ile uluslararası ortaklıklara imza attıklarını hatırlattı.

ENERJI, ALTYAPI VE TEKNOLOJI

Murat Yalçıntaş, bu iş birliklerinde ekonomik getirinin yanı sıra kapasite gelişimine de önem verdiklerini ifade etti. Yalçıntaş, OYAK'ın gelecekteki uzun vadeli ortaklıklarının enerji, altyapı ve yüksek teknoloji gerektiren yatırımlar üzerine yoğunlaşacağını, Davos'ta bu alanlara yönelik görüşmeler gerçekleştirdiklerini kaydetti. OYAK'ın halka arz planlarına da değinen Murat Yalçıntaş, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde yeni halka arzlara ilişkin gelişmelerin paylaşılabileceğini sözlerine ekledi.