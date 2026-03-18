Ekonomi yönetiminden 18 Mart mesajı: Kutlu miras ile Türkiye’yi daha güçlü konuma taşıyacağız

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki en büyük dönüm noktalarından biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümünde ekonomi yönetiminden önemi mesajlar geldi.

BOLAT: KUTLU MİRAS İLE TÜRKİYE'Yİ DAHA GÜÇLÜ KONUMA TAŞIYACAĞIZ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, şehitlerin emaneti olan bu güzel vatanı, daha güçlü, daha müreffeh ve daha büyük bir Türkiye hedefiyle geleceğe taşımanın en büyük sorumluluk olduğunu söyledi. Bakan Bolat, "Ticaret Bakanlığı olarak bizler de ecdadımızdan aldığımız bu kutlu mirasa sahip çıkarak; üretimi, ihracatı ve ticareti büyüten, Türkiye'yi küresel ölçekte daha güçlü bir konuma taşıyan adımlarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

BAKAN KURUM: ÇANAKKALE'Yİ GEÇİLMEZ KILAN TÜM KAHRAMANLARIMIZIN RUHLARI ŞAD OLSUN

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Kurum, mesajında şunları kaydetti:

"Bir adım geri atmayanların, bir an bile tereddüt etmeyenlerin hikayesidir Çanakkale… 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 111'inci yıl dönümünde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklalimiz ve istikbalimiz için mücadele ederken şehadete ulaşan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Çanakkale'yi geçilmez kılan tüm kahramanlarımızın ruhları şad olsun."

ÇANAKKALE DESTANI ENERJİDE BAĞIMSIZLIK MÜCADELEMİZE İLHAM OLUYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çanakkale şehitlerini yad ettiği mesajında Türkiye'nin petrol, doğal gaz ve yenilenebilir enerji alanında attığı adımları gösteren bir video paylaştı.

Bakan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Çanakkale'de yazılan o eşsiz destan, bugün Türkiye'nin her alanda verdiği bağımsızlık mücadelesine ilham olmaya devam ediyor. Şanlı destanımızdan ilhamla attığımız her adımda kahramanlarımızın emanetine sahip çıkıyoruz.