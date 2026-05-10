Ekonomi yönetiminden Anneler Günü mesajları

Kabinedeki ekonomiden sorumlu bakanlar, Anneler Günü'nü paylaştıkları mesajlarla kutladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımında, "Dualarıyla yolumuzu aydınlatan, merhametleri ve şefkatleriyle dünyamızı güzelleştiren başta şehit annelerimiz olmak üzere, tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Merhametin, fedakarlığın ve koşulsuz sevginin adıdır anne. Yeri dolmaz, hakkı ödenmez. Evlatlarını sabırla büyüten, dualarıyla onlara güç veren tüm annelerimizin Anneler Günü'nü gönülden kutluyorum." paylaşımını yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, başta evlatlarını vatan uğruna şehadete uğurlayan kahraman anneler olmak üzere, sevgisiyle dünyayı, fedakarlığıyla yarınları güzelleştiren tüm annelerin gününü kutladığını vurguladı.

"ANNELERİMİZİN EMEĞİNİ BAŞ TACI ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da karşılıksız sevginin, fedakarlığın, merhametin ve sabrın adı olan tüm annelerin gününü kalbi duygularla kutladığını ifade etti. Aileyi ayakta tutan, nesilleri sevgiyle büyüten, değerleri geleceğe taşıyan annelerin, güçlü toplumun ve güçlü Türkiye'nin en kıymetli temeli olduğunu vurgulayan Bolat, şöyle devam etti:

"Başta aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin emanetleri olan kıymetli annelerimiz olmak üzere, sevgi, emek ve dualarıyla hayatımıza yön veren tüm annelerimize sağlık, huzur ve afiyet diliyorum. Ebediyete irtihal etmiş annelerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Aile Yılı ve Nüfus On Yılı vizyonumuz doğrultusunda, güçlü aile yapımızı koruyan, nesillerimizi sevgiyle büyüten annelerimizin emeğini ve fedakarlığını daima baş tacı etmeye devam edeceğiz."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da karşılıksız sevgileri, sonsuz emekleri ve fedakarlıklarıyla hayatın en kıymetli değeri olan tüm annelerin gününü gönülden kutladığının altını çizerek, "Başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere, evlatları için ömür boyu emek veren tüm annelerimize sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum." ifadesini kullandı.

