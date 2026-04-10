Ekonomide bayrak değişimi

Kamu bankalarında bayrak değişimi yapıldı. Ziraat Bankası'nda Alparslan Çakar göreve devam ederken, Vakıfbank'ta Abdi Serdar Üstünsalih'in yerine Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan getirildi. Arslan'dan boşalan Halkbank Genel Müdürlüğü koltuğuna da bankanın yönetim kurulu başkanı Süleyman Özdil oturdu.

YÖNETİM KURULLARI DEĞİŞTİ

Kamu bankalarında yönetim kurullarında da değişiklikler oldu. Ziraat Bankası'nda Yönetim Kurulu Başkanı Burhaneddin Tanyeri görevinden ayrıldı. Ziraat Bankası'nda yeni yönetim kurulu üyesi Ege Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Necdet Budak oldu. Vakıfbank'ta yönetimde değişiklik olmadı. Halkbank'ta ise Yönetim Kurulu Başkanlığı'na bankanın yönetim kurulu üyesi Meltem Taylan Aydın getirildi. Halkbank'ta Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Memiş ve Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Nuray Serdaroğlu Erbil yönetim kurulu üyeliğine getirilen isimler oldu. Vakıf Katılım'da yönetim kurulu üyelerinin göreve devam etmesi kararı alındı.

THY'DE KOMUTA ŞEKER'DE

Türkiye'nin milli bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları'nın (THY) tepe yönetiminde de değişikler oldu. Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığı görevine Prof. Dr. Murat Şeker, Genel Müdürlük görevine ise Ahmet Olmuştur getirildi. Şeker, 2008-2013 yılları arasında Dünya Bankası'nın Finansal ve Özel Sektör Gelişimi Başkan Yardımcılığı'nda Ekonomist olarak görev yaptı. 2013-2016 yılları arasında Ziraat Bankası'nda Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanı olarak çalıştı. Temmuz 2016'da THY Genel Müdür (Mali) Yardımcısı olarak atandı. Mart 2021'den bu yana THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi olarak görev yapıyordu. Ahmet Olmuştur ise iş hayatına 2000 yılında THY Çağrı Merkezi'nde başladı, ardından THY Gelir Yönetimi Başkanlığı'nda Uçuş Analisti olarak görev aldı. Genel Dağıtım Sistemleri Müdürü, Gelir Yönetimi Müdürü ve Gelir Yönetimi Başkanı olarak görev yaptı. 2014-2023 arasında Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı oldu. 2023'ten bu yana Genel Müdür (Ticari) Yardımcısı olarak görev yapıyordu.