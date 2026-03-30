Haberler Ekonomi Haberleri Ekonomik güven endeksi belli oldu
Giriş Tarihi: 30.03.2026 10:14 Son Güncelleme: 30.03.2026 10:17

Ekonomik güven endeksi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekonomik güven endeksi Mart ayında 97,9 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Ekonomik güven endeksi Şubat ayında 100,7 iken, Mart ayında %2,8 oranında azalarak 97,9 değerini aldı.

SEKTÖREL BAZDA EKONOMİYE GÜVEN

Buna göre, şubatta 100,7 olan endeks, martta yüzde 2,8 gerileyerek 97,9 değerine indi. Tüketici güven endeksi, martta aylık bazda yüzde 0,8 azalarak 85'e geriledi.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 3,9 düşüşle 100 olarak kayıtlara geçti. Hizmet sektörü güven endeksi, yüzde 0,5 azalışla 113,2 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 2 düşüşle 113,6, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,9 gerileyerek 80,6 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksinde yaklaşık son 5 yılın aylık verileri şöyle:

Aylar/Yıllar 2022 2023 2024 2025 2026
Ocak 102,6 99,9 99,6 99,7 99,4
Şubat 99,7 99,4 99,2 99,2 100,7
Mart 96,6 99,3 100,4 100,8 97,9
Nisan 96 102,8 99,3 96,5
Mayıs 98,3 104,2 98,4 96,5
Haziran 95 101,7 95,9 96,5
Temmuz 94,5 99,7 94,3 96,1
Ağustos 95,1 94,5 93,1 97,7
Eylül 95,1 95,7 95 97,7
Ekim 98 96,8 98,1 98
Kasım 97,7 95,5 97,1 99,3
Aralık 98,6 96,5 98,8 99,4

