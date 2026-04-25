Giriş Tarihi: 25.04.2026

Ekonominin rotası sürdürülebilirlik

Türkiye sürdürülebilirlik politikaları ile ekonomide köklü ve güçlü bir dönüşüm başlattı. Yenilenebilir enerjinin payı artarken, yeşil finansman ve karbon fiyatlandırması ekonominin yönünü belirliyor.

Ekonominin rotası sürdürülebilirlik
Türkiye, iklim kriziyle mücadele kapsamında attığı adımları hızlandırırken, sürdürülebilirlik politikaları artık sadece çevre değil, doğrudan ekonomi gündeminin ana başlıklarından biri haline geldi. Özellikle Avrupa Birliği pazarına ihracatta belirleyici olacak düzenlemeler, Türkiye'yi üretimden finansa kadar geniş bir dönüşüme zorluyor. Avrupa'nın hayata geçirdiği sınırda karbon düzenlemeleri, Türk ihracatçısı için yeni bir maliyet kalemi anlamına geliyor. Demir-çelikten çimentoya kadar karbon yoğun sektörlerde faaliyet gösteren firmalar, emisyonlarını düşüremedikleri takdirde ek vergilerle karşı karşıya kalacak. Bu durum, Türkiye'nin en büyük ihracat pazarıyla rekabet gücünü doğrudan etkileyebilir.

ENERJİDE YÖN DEĞİŞİYOR
Son yıllarda güneş ve rüzgâr yatırımlarındaki artış dikkat çekerken, yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam kurulu güç içindeki payı yüzde 50'yi aşmış durumda. Uzmanlara göre bu dönüşüm sadece çevreyi korumakla kalmayacak, aynı zamanda Türkiye'nin kronik sorunlarından biri olan enerji ithalatını azaltarak cari dengeye de katkı sağlayacak.

FİNANS YEŞİLE DÖNÜYOR
İklim politikaları finans dünyasını da yeniden şekillendiriyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) öncülüğünde bankacılık sektöründe çevresel risklerin ölçülmesine yönelik yeni adımlar atılıyor. Artık kredi süreçlerinde şirketlerin karbon ayak izi ve sürdürülebilirlik performansı daha belirleyici olacak.

KOBİ'LER İÇİN KRİTİK VİRAJ
Büyük ölçekli şirketler dönüşüme daha hızlı adapte olurken, KOBİ'ler için süreç daha zorlu ilerliyor. Finansmana erişim, teknoloji yatırımı ve bilgi eksikliği, küçük işletmelerin yeşil dönüşümde geride kalma riskini artırıyor. Uzmanlar, bu alanda teşvik ve destek mekanizmalarının artırılması gerektiğine dikkat çekiyor. Türkiye'nin sürdürülebilirlik politikaları, doğru yönetildiği takdirde yeni yatırım alanları ve istihdam fırsatları yaratabilir. Ancak gerekli adımların gecikmesi halinde, özellikle ihracatçı sektörler için ciddi maliyet baskıları kaçınılmaz görünüyor. Ekonomistler, önümüzdeki dönemde karbon fiyatlandırması, yeşil finansman ve teknoloji yatırımlarının Türkiye ekonomisinin yönünü belirleyecek en kritik başlıklar olacağı görüşünde.

Ekonominin rotası sürdürülebilirlik
