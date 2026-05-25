Ekonomistlerin büyüme beklentisi belli oldu: İlk çeyrekte yüzde 2,7'lik büyüme bekleniyor
Giriş Tarihi: 25.05.2026 15:05

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH), birinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 2,7 artacağını tahmin ediyor.

AA
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 1 Haziran Pazartesi günü açıklanacak 1. Çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi, 13 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistler, yılın birinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yıllık bazda yüzde 2,7 büyüyeceğini tahmin ediyor.

Ankete katılan ekonomistlerin birinci çeyreğine ilişkin büyüme beklentileri yüzde 1,95 ile yüzde 3,40 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2026'nın tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin medyanı ise yüzde 3,3 oldu. Söz konusu beklentiye ilişkin tahminler en düşük yüzde 2,50, en yüksek seviye yüzde 4 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan ekonomistlerin 2027 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin medyanı yüzde 4,50 oldu. Türkiye ekonomisi, 2025'in 4. çeyreğinde yüzde 3,4, 2025 yılında yüzde 3,6 büyümüştü.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU #TÜRKİYE #BÜYÜME #TÜİK

