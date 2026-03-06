Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 6.03.2026 15:10

Ekonomistlerin faiz beklentisi belli oldu: TCMB indirime gidecek mi? İşte yanıtı...

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, mart ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

AA Finans'ın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 12 Mart Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 38 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 37'si politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, 1'i 50 baz puan indirim yapılacağını tahmin etti.

Ekonomistlerin mart ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, yüzde 37 ile politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde oldu.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.

Ocak ayında yapılan PPK toplantısında, politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 37'ye çekilmişti.

