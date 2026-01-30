Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Giriş Tarihi: 30.01.2026 15:11

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentisi belli oldu

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocakta Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 4,21 artacağını tahmin etti.

AA
Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentisi belli oldu
  • ABONE OL

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ocak Salı günü açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 35 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin ocakta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,21 oldu. Ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri yüzde 3,60 ile yüzde 4,96 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 4,21) bir önceki ay yüzde 30,89 olan yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 29,86'ya ineceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ocak ayı itibarıyla yüzde 23,73 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, aralık ayında yüzde 0,89 artış göstermişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentisi belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz