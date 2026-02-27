Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 27.02.2026 16:15

Ekonomistlerin Şubat ayı enflasyon beklentisi sonuçları açıklandı

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 33 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 2,87 artacağını tahmin etti.

AA Ekonomi
Ekonomistlerin Şubat ayı enflasyon beklentisi sonuçları açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Mart Salı günü açıklayacağı Şubat ayı enflasyon verileri öncesinde, AA Finans tarafından beklenti anketi yapıldı. Şubat ayı enflasyonuna ilişkin ankete 33 ekonomist katıldı ve sonuçlar paylaşıldı.

Sonuçlara göre ankete katılan ekonomistlerin Şubat'ta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,87 oldu. Ekonomistlerin beklentileri yüzde 2,30 ile yüzde 3,39 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin Şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,87) ocakta yüzde 30,65 olan yıllık enflasyonun Şubat'ta yüzde 31,42'ye çıkacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması Şubat ayı itibarıyla yüzde 24,16 oldu.

EKONOMİSTLERİN 2026 BEKLENTİSİ

Tüketici Fiyat Endeksi, Ocak ayında yüzde 4,84 artış göstermişti.

2026 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

Tarih Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde) Aylık Beklenti (Yüzde) Gerçekleşme (Yüzde)
Ocak 23,73 4,21 4,84
Şubat 24,16 2,87

