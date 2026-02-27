Ekonomistlerin Şubat ayı enflasyon beklentisi sonuçları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Mart Salı günü açıklayacağı Şubat ayı enflasyon verileri öncesinde, AA Finans tarafından beklenti anketi yapıldı. Şubat ayı enflasyonuna ilişkin ankete 33 ekonomist katıldı ve sonuçlar paylaşıldı.

Sonuçlara göre ankete katılan ekonomistlerin Şubat'ta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,87 oldu. Ekonomistlerin beklentileri yüzde 2,30 ile yüzde 3,39 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin Şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,87) ocakta yüzde 30,65 olan yıllık enflasyonun Şubat'ta yüzde 31,42'ye çıkacağı tahmin ediliyor.