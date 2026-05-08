Ekonomiye 4 trilyon destek

Türkiye'nin halka açık en büyük bankası olan Vakıfbank, ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Banka, aktif büyüklüğünü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32.5 artırarak 5.5 trilyon liranın üzerine taşıdı. Yılın ilk çeyreğinde kredi odaklı büyüme stratejisini koruyan bankanın nakdi kredileri 3.1 trilyon liraya, gayri nakdi kredileri ise 937.6 milyar lira seviyesine ulaştı. Böylece VakıfBank'ın ekonomiye sağladığı toplam finansman desteği 4 trilyon lira seviyesini aştı. Bu dönemde Vakıfbank'ın toplam mevduatı yıllık bazda yüzde 29.3 artışla 3.4 trilyon liraya yükseldi. Net dönem kârı 15 milyar lira oldu.

SERMAYE YAPISI GÜÇLENDİ

Vakıfbank'ın öz kaynakları, yıllık bazda yüzde 42.3 artışla 331.5 milyar lira seviyesine ulaşarak sermaye yapısını desteklemeye devam etti. Fonlama tarafında da dengeli bir görünüm sergileyen Vakıfbank, mevduat tabanını genişletmeye devam etti. Toplam mevduatın yanı sıra Türk Lirası mevduattaki artış, bankanın yerel para cinsinden kaynak yapısını güçlendirdi ve bilanço dayanıklılığına katkı sağladı. Vakıfbank, 2026'nın ilk çeyreğinde yurt dışı kaynak temininde de güçlü performansını sürdürdü. İlk çeyrekte elde edilen toplam yurt dışı kaynak tutarı 3 milyar dolara yaklaştı. DENGELİ

BÜYÜMEYE DEVAM

Vakıfbank Genel Müdürü Osman Arslan, yılın ilk çeyreğinde aktif büyüklüklerini, kredilerini ve mevduat tabanlarını dengeli biçimde büyütürken, reel sektöre sağladıkları finansman desteğini artırmaya devam ettiklerini belirterek, "Yılın geri kalanında da üretimi, ihracatı ve istihdamı destekleyen büyüme yaklaşımımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.