Ekonomiye finansal güvende güçlü artış

İŞ DURUMU VE TALEP ARTIŞI ENDEKSİ YUKARI TAŞIDI

Endeksi oluşturan bileşenler incelendiğinde, son üç aya ilişkin iş durumu ve hizmetlere olan talepteki iyileşmenin güven endeksini yukarı yönlü desteklediği görüldü. Buna karşın, gelecek üç aya ilişkin hizmet talebi beklentilerinde zayıflama gözlendi.

TALEP BEKLENTİLERİNDE TEMKİNLİ GÖRÜNÜM

Anket sonuçlarına göre, son üç ayda hizmetlere olan talebin arttığını belirtenlerin sayısı yükselirken, önümüzdeki üç ayda talebin artacağı yönündeki beklentilerin zayıfladığı dikkat çekti. Bu durum, sektörde kısa vadeli görünümün güçlü, ileriye dönük beklentilerin ise daha temkinli olduğuna işaret etti.