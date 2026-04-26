Ekonomiye Formula 1 dopingi

Ev sahibi ülkelere milyarlarca dolarlık ekonomik etki yaratma potansiyeline sahip, devasa bir organizasyon olan Formula 1'in (F1) yeniden İstanbul Park'ta düzenlenecek olması, turizmden perakendeye pek çok sektörde hareketlilik yaratacak. Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Formula 1 kapsamında, 2027 yılından itibaren İstanbul Park'ta 5 sezon boyunca gerçekleştirilecek Türkiye Grand Prix'sinin milyonlarca izleyiciyi ülkemize yönlendirmesi bekleniyor. Kişi başı ortalama 3 bin dolardan fazla harcama yapan üst gelir grubunun takip ettiği Formula 1, turizmden perakende ve yeme-içme sektörüne kadar birçok alanda ciddi bir hareketlilik yaratacak. En son 2021 yılında Türkiye'de düzenlenen etkinlik 100 milyon dolarlık katkı sağlamıştı. F1'in 2027'de 100 milyon doları aşan bir ekonomik hareketlilik yaratması bekleniyor.

DOLULUK % 20 ARTACAK

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, etkinliğin turizm sektöründe doping etkisi yaratacağını söyledi. Eresin, "Organizasyonun gerçekleştirileceği dönemde, konaklama sektöründe doluluk oranlarına önemli ölçüde olumlu katkı sağlaması bekliyoruz. Söz konusu dönemde otel doluluklarına en az yüzde 20 katkı sağlayacağını öngörüyoruz. Aynı zamanda oda gelirlerini de artırmasını bekliyoruz" dedi. Eresin, etkinliğin şehrin uluslararası tanıtımına ve turizm gelirlerinin çeşitlenmesine de çok ciddi bir katkı sağlayacağını ekledi.

ZENGİN TURİSTİ ÇEKİYOR

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya ise "Dünya genelinde milyonlarca insanın canlı olarak ekranları üzerinden takip ettiği Formula 1 yarışları, düzenlendiği şehirlerdeki turizm hareketlerini artırmanın yanında destinasyon imajına da ciddi manada katkı sağlıyor. Yarışmayı daha çok üst gelir grubundaki kişiler yerinde izliyor" diye konuştu. Bağlıkaya, "Ülkemizin yeniden Formula 1 takvimine girmesi, Türkiye'ye uluslararası düzeyde gösterilen güvenin de çok önemli bir göstergesi" dedi.

ÇOK GÜÇLÜ BİR KATKI SUNUYOR

Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, "Daha önce düzenlenen Formula 1 etkinliklerinde müthiş bir ivme yakaladık. Bu etkinlik özellikle harcama kapasitesi yüksek nitelikli turisti çekiyor. Bu açıdan sektörümüze de çok güçlü bir katkı sunuyor. Formula 1'in düzenleneceği tarihte yeme-içme sektöründe ciroya en az yüzde 50-60 katkı sunmasını bekliyoruz" dedi. Bu etkinliğe uzun vadeli bakılması gerektiğinin altını çizen Demirer, "Sektör bu dönemi fırsat bilerek fiyatları artırırsa uzun vadede kaybeder" diye konuştu.

PERAKENDEDE CANLILIK YARATACAK

Etkinliğin uzun bir aradan sonra İstanbul'da düzenlenmesini turizm, perakende ve ülke imajı açısından da çok boyutlu bir fırsat olarak değerlendirdiğini söyleyen Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, "Bu tür organizasyonlar, ülkelerin tanıtımına güçlü katkı sağlarken, aynı zamanda ekonomiye de doğrudan olumlu yansıyor. Yarış haftası boyunca oluşan turist hareketliliği, özellikle markalı perakende açısından ciddi bir canlılık yaratıyor" ifadelerini kullandı.

114 MİLYON TAKİPÇİSİ VAR

En son düzenlendiği ülke olan Singapur'da 300 bin 614 kişinin izlediği etkinlik, büyük bir ekonomik hareketlilik de yaratıyor. Formula 1'in resmi hesaplarındaki toplam takipçi sayısı 114 milyondan fazla. 2025'te sağlanan toplam etkileşim ise 2.3 milyar kişiyi aştı.