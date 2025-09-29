Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Ekonomiye güven eylül ayında arttı
Giriş Tarihi: 29.09.2025 10:16

Ekonomiye güven eylül ayında arttı

Ekonomik güven endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 0,1 artarak 98 değerini aldı.

AA
Ekonomiye güven eylül ayında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks ağustosta 97,9 iken eylülde yüzde 0,1 artarak 98 oldu. Tüketici güven endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 0,4 azalarak 83,9'a geriledi.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 0,2 artışla 100,8 olarak kayıtlara geçti.

Hizmet sektörü güven endeksi, yüzde 0,1 azalarak 111 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 0,4 yükselişle 109,2 olurken inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 3,6 artışla 88,3 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksinde son 5 yılın aylık verileri şöyle:

Aylar/Yıllar 2021 2022 2023 2024 2025
Ocak 96,7 102,3 99,7 99,6 99,7
Şubat 96 99,5 99,3 99,2 99,2
Mart 99,5 96,5 99,1 100,3 100,8
Nisan 94,2 95,8 102,6 99,2 96,6
Mayıs 93 98 104,1 98,3 96,7
Haziran 98,7 94,8 101,5 95,8 96,7
Temmuz 101,7 94,3 99,6 94,4 96,3
Ağustos 102,6 94,9 94,4 93,1 97,9
Eylül 104,3 95 95,6 95 98
Ekim 103,3 97,9 96,8 98,1
Kasım 101,5 97,6 95,4 97,2
Aralık 99,7 98,4 96,5 98,9

ARKADAŞINA GÖNDER
Ekonomiye güven eylül ayında arttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz