Ekonomiye güven mayısta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, nisanda 96,4 olan endeks, mayısta yüzde 0,8 yükselerek 97,2 değerine çıktı.

Tüketici güven endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 0,3 artarak 85,8'e yükseldi.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 2,4 artışla 101 olarak kayıtlara geçti.

Hizmet sektörü güven endeksi, yüzde 0,6 gerilemeyle 109 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 0,8 artışla 112,5, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 1,7 azalarak 82,1 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksinde yaklaşık son 5 yılın aylık verileri şöyle:

Aylar/Yıllar 2022 2023 2024 2025 2026 Ocak 102,6 99,9 99,6 99,7 99,4 Şubat 99,7 99,4 99,2 99,2 100,7 Mart 96,6 99,3 100,4 100,8 97,9 Nisan 96 102,8 99,3 96,5 96,4 Mayıs 98,3 104,2 98,4 96,5 97,2 Haziran 95 101,7 95,9 96,5 Temmuz 94,5 99,7 94,3 96,1 Ağustos 95,1 94,5 93,1 97,7 Eylül 95,1 95,7 95 97,7 Ekim 98 96,8 98,1 98 Kasım 97,7 95,5 97,1 99,3 Aralık 98,6 96,5 98,8 99,4

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör