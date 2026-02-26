Ekonomiye güven Şubat’ta yükseldi! 2022’den bu yana ilk kez 100 puanı aştı

Hizmet sektöründe güven endeksi 113,8 ile aynı düzeyini korurken, perakende ticaret sektöründe daha belirgin bir iyileşme gözlendi. Buna göre perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,9 artışla 115,9 seviyesine çıktı. Öte yandan inşaat sektöründe görünüm zayıfladı ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,1 düşüşle 83,9 olarak kaydedildi.

Öte yandan ekonomik güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.