Ekonomiye güven Şubat’ta yükseldi! 2022’den bu yana ilk kez 100 puanı aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Ekonomi Güven Endeksi Şubat ayında %1,4 oranında artarak 100,7 değerini aldı. Ocak ayında endeks 99,4 puan seviyesindeydi. Böylelikle endeks Şubat 2022'den bu yana ilk kez 100 puanı aşmış oldu. Endeks son olarak Ocak 2022'de 100,8 seviyesindeydi.
Şubat ayı verilerine göre, ekonomik güven göstergelerinde sektörler bazında farklılaşan bir tablo ortaya çıktı. Bir önceki aya kıyasla tüketici güven endeksi yüzde 2,3 artışla 85,7 seviyesine yükselirken, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,1 artarak 104,1 değerini aldı.
Hizmet sektöründe güven endeksi 113,8 ile aynı düzeyini korurken, perakende ticaret sektöründe daha belirgin bir iyileşme gözlendi. Buna göre perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,9 artışla 115,9 seviyesine çıktı. Öte yandan inşaat sektöründe görünüm zayıfladı ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,1 düşüşle 83,9 olarak kaydedildi.
Öte yandan ekonomik güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.