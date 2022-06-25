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Giriş Tarihi: 25.6.2022 14:57 Son Güncelleme: 25.6.2022 15:17

Elazığ OSB 210 fabrika ile 58 ülkeye ihracat yapıyor

AHMET ÇÖTELİ AHMET ÇÖTELİ
Elazığ OSB 210 fabrika ile 58 ülkeye ihracat yapıyor

Elazığ'da bulunan Organize Sanayi Bölgesi, Elazığ başta olmak üzere bölge ve ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. Bünyesinde 8 bin kişiye istihdam sağlayan OSB’nin amacı açılacak fabrikalarla 2023 yılı sonunda 25 bin kişiye istihdam sağlamak.

1987 yılında temelleri atılarak 1991 yılında hayata geçirilen Elazığ Organize Sanayi Bölgesi, Elazığ ile birlikte bölge ve ülke ekonomisine katkı sunuyor. 650 hektarı faal olmak üzere toplam bin 50 hektarlık alanı bulunan Organize Sanayi Bölgesi, inşaat malzemesi, mobilya, mermer, döküm, gıda ve tekstil başta olmak üzere toplam 210 fabrikaya ev sahipliği yaparak 58 ülkeye ürün ihraç ediyor. Konferans salonu, camisi, restoranı, itfaiyesi, tren aktarma istasyonu, meslek yüksek okulu ve 2 meslek lisesiyle Türkiye'nin sayılı OSB'lerinden olan Elazığ Organize Sanayi Bölgesi, inovasyon merkezi ile de ara eleman yetiştirip ihtiyaç olan bazı parça ve kalıpları üretiyor. Bünyesinde 8 bin kişiye istihdam sağlayan OSB'nin amacı altıncı bölge cazibe teşviki ile açılacak fabrikalarla 2023 yılı sonunda 25 bin kişiye istihdam sağlamak.

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Suat Öztürk, 13 yıldır yönetimi yürüttüklerini belirterek konuşmasına şöyle devam etti:

Bugün geldiğimiz noktada bin 50 hektarlık alanımız var ve 2009'un sonlarında bin 200 çalışanımız varken bugün 8 bin civarında çalışan var. O gün 32 fabrika varken bugün 210 fabrika var ve ciddi manada yatırımcılar var. Tahsis ettiğimiz arazilerde yapılacak yatırımlar 500 milyon doların üzerinde. Bununla beraber önümüzdeki yıl 15 bin istihdam hedefine koşuyoruz. 2023 yılının sonunda hedefimiz 22 ile 25 bin kişiye istihdam. Elazığ'a yatırımcıları yatırım yapmaya değil para kazanmaya çağırıyoruz. Çünkü hiçbir yatırımcı kazanmayacağı yere yatırım yapmaz. Bir de cazibe merkezlerinden dolayı biz altıncı bölgeyiz. Altıncı bölgenin teşviki ile her türlü imkân var. Biz organize sanayi olarak her konuda yatırımcıya yardımcı olan bir yönetim anlayışımız var, kadrolarımız ona göre çalışıyor. Yatırımcılarımızın ayağına gidiyoruz, görüşme yapıyoruz, getirip ikna ediyoruz. Her türlü imkânı sağlıyoruz. Teşvik belgelerine kadar takip ediyoruz, bunların çıkmasını sağlıyoruz ve yatırıma başlatıyoruz.

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Elazığ OSB 210 fabrika ile 58 ülkeye ihracat yapıyor
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