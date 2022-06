Elazığ OSB 210 fabrika ile 58 ülkeye ihracat yapıyor

Bugün geldiğimiz noktada bin 50 hektarlık alanımız var ve 2009'un sonlarında bin 200 çalışanımız varken bugün 8 bin civarında çalışan var. O gün 32 fabrika varken bugün 210 fabrika var ve ciddi manada yatırımcılar var. Tahsis ettiğimiz arazilerde yapılacak yatırımlar 500 milyon doların üzerinde. Bununla beraber önümüzdeki yıl 15 bin istihdam hedefine koşuyoruz. 2023 yılının sonunda hedefimiz 22 ile 25 bin kişiye istihdam. Elazığ'a yatırımcıları yatırım yapmaya değil para kazanmaya çağırıyoruz. Çünkü hiçbir yatırımcı kazanmayacağı yere yatırım yapmaz. Bir de cazibe merkezlerinden dolayı biz altıncı bölgeyiz. Altıncı bölgenin teşviki ile her türlü imkân var. Biz organize sanayi olarak her konuda yatırımcıya yardımcı olan bir yönetim anlayışımız var, kadrolarımız ona göre çalışıyor. Yatırımcılarımızın ayağına gidiyoruz, görüşme yapıyoruz, getirip ikna ediyoruz. Her türlü imkânı sağlıyoruz. Teşvik belgelerine kadar takip ediyoruz, bunların çıkmasını sağlıyoruz ve yatırıma başlatıyoruz.