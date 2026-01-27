Elektrik bağlantısında milyonları ilgilendiren değişiklik

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklik Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme ile elektrik bağlantı süreçlerinde dijitalleşme sağlanması ve lisanssız elektrik üretim tesislerinin şebekeye bağlantı esaslarının güncellenmesi amaçlandı.
BAŞVURULAR ARTIK DİJİTAL ORTAMDAN YAPILABİLECEK
Yeni düzenlemeye göre elektrik bağlantı başvuruları, dağıtım şirketlerinin internet siteleri üzerinden dijital ortamda yapılacak. Dağıtım şirketleri, başvuruların kesintisiz alınabilmesi için 7 gün 24 saat hizmet verecek çevrim içi sistemler kuracak.
LİSANSSIZ ÜRETİMDE KURALLAR DEĞİŞTİ
Lisanssız elektrik üretim tesislerine ilişkin bağlantı kuralları da yeniden belirlendi. Bu kapsamda bağlantı mesafelerine sınır getirilirken, ortak hat ve trafo kurulmasına imkân tanındı. Şebeke yatırımlarını gerçekleştiren yatırımcılara, sonradan sisteme dahil olan kullanıcılar tarafından katılım bedeli ödenecek. Ayrıca tarımsal ve kırsal alanlardaki bağlantılara yönelik yeni kriterler de düzenleme kapsamında yer aldı.