Elektrik bağlantısında milyonları ilgilendiren değişiklik

LİSANSSIZ ÜRETİMDE KURALLAR DEĞİŞTİ

Lisanssız elektrik üretim tesislerine ilişkin bağlantı kuralları da yeniden belirlendi. Bu kapsamda bağlantı mesafelerine sınır getirilirken, ortak hat ve trafo kurulmasına imkân tanındı. Şebeke yatırımlarını gerçekleştiren yatırımcılara, sonradan sisteme dahil olan kullanıcılar tarafından katılım bedeli ödenecek. Ayrıca tarımsal ve kırsal alanlardaki bağlantılara yönelik yeni kriterler de düzenleme kapsamında yer aldı.