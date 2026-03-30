Elektrik dağıtımında halka arz rüzgârı

Türkiye'nin elektrik dağıtım hizmetlerini elinde bulunduran elektrik dağıtım şirketleri halka arz sırasına girdi. İlk halka arz başvurusu Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli bölgesine elektrik dağıtımını gerçekleştiren Trakya Elektrik Dağıtım AŞ.'den (TREDAŞ) geldi. TREDAŞ Genel Müdürü Necati Ergin, halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurduklarını belirterek, başvurunun onaylanması halinde bu yılın sonu ya da 2027 ilk çeyreğinde yüzde 20'lik hisseyi halka arz edeceklerini söyledi.
İLK ETAPTA YÜZDE 20 AÇILACAK
Trakya bölgesine elektrik dağıtım hizmeti sunan TREDAŞ'ın Genel Müdürü Ergin, "Bugüne kadar yaptığımız yatırımlar ile bir değer yarattık. Başvurumuz SPK onayı bekliyor. İzni alırsak bu yılın sonu veya 2027'nin ilk çeyreğinde halka arz planlıyoruz. İlk etapta yüzde 20'lik bir hissenin halka arzını hedefliyoruz. Arzdan gelecek parayı da yine yatırımlarda değerlendireceğiz" dedi.
5 YILDA 30 MİLYAR TL YATIRIM HEDEFİ
TREDAŞ'ın, özelleştirme sürecine dahil olduğu 2012 yılından 2025 yılı sonuna kadar Trakya genelinde toplam 30 milyar TL tutarında yatırım gerçekleştirdiklerini anlatan Ergin, 2026 yılı için 6 milyar TL olmak üzere 2030 sonuna kadar toplamda 30 milyar TL'lik yeni yatırım hedeflediklerini kaydetti. Ergin, böylece bölgedeki toplam yatırım hacmini 60 milyar TL seviyesine çıkaracaklarını söyledi. Ergin, "Trakya'nın büyüme potansiyeline uyumlu, kesintisiz ve güvenilir bir enerji altyapısı her zaman önceliğimiz" diye konuştu.