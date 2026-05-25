Giriş Tarihi: 25.05.2026 09:49

Elektrik santrallerine 1,23 milyar TL'lik destek

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 17 elektrik üretim santraline nisan ayı için 1 milyar 230 milyon lira kapasite ödemesi yapacak.

AA
Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, bu mekanizma kapsamında doğal gaz yakıtlı 17 elektrik üretim santraline nisan ayı için toplam 1 milyar 230 milyon lira ödenecek.

Kapasite mekanizması çerçevesinde en yüksek ödeme 9 santrale, santral başına 86 milyon 100 bin lira olarak yapılacak. En düşük ödeme ise 13 milyon 777 bin 679 lira 19 kuruş olacak.

TEİAŞ, elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapıyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
