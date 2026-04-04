Elektrik ve doğalgazda ‘savaş’ ayarı

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları küresel çapta enerji fiyatlarını tırmandırırken bu durum Türkiye'de de elektrik ve doğalgaz zammını kaçınılmaz kıldı. Elektrik ve doğalgazda meskenlere yüzde 25 oranında zam yapıldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre elektrikte meskenler için yüzde 25, hizmetler sektörü için yüzde 17,5, sanayi grubu için yüzde 5,8 ve tarımsal faaliyetler grubu için yüzde 24,8 oranında artış yapıldı. BOTAŞ'ın ilan ettiği doğalgaz fiyatlarında konutlar için yüzde 25, sanayi için yüzde 18,61, elektrik santralleri için ise ortalama yüzde 19,42 oranında artış yapıldı. Tarifeler bugün itibariyle geçerli olacak.