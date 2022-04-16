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Giriş Tarihi: 16.4.2022

Elektrikli araç istasyonları için destek programı açılıyor

Elektrikli araç istasyonları için destek programı açılıyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank elektrikli araç yüksek hızlı şarj istasyonunun kurulacağı destek programını başvuruya açacaklarını söyledi.
Varank, 1.500'den fazla elektrikli araç yüksek hızlı şarj istasyonunun kurulacağı 300 milyon lira bütçeli destek programını yarından itibaren başvuruya açacaklarını bildirdi. Bilişim Vadisi'nde düzenlenen Hepsiburada Yapay Zeka ve Coğrafi İşaretli Ürünler İş Birliği Töreni'nde konuşan Varank, Hepsiburada-TÜBİTAK işbirliğinin sürekli büyüyen e-ticaret sektörünün yaşadığı sorunlara yapay zeka yoluyla çözümler geliştireceklerini dile getirdi.
Bakan Varank, yapay zekanın da bugünün teknoloji dünyasının olmazsa olmazı olduğuna işaret etti.
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Elektrikli araç istasyonları için destek programı açılıyor
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