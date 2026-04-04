Elektrikli araç şarjı evlere giriyor

ABD–İsrail–İran hattında tırmanan savaş, küresel enerji piyasalarında yeni bir şok dalgası yarattı. Brent petrol fiyatları kısa sürede 100 doların üzerine çıkarken, arz endişeleri fiyatları yukarı yönlü baskılamaya devam ediyor. Türkiye gibi petrol ve gazda dışa bağımlı ekonomiler için çözüm arayışı hızlanırken, elektrikli araçlar ve yerli enerji kullanımı stratejik önem kazanıyor. Tam da bu noktada Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrikli araçlara yönelik şarj hizmetlerini düzenleyen yönetmelikte değişikliğe gitti. 23 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme elektrikli araç (EV) şarj altyapısını da değiştirecek. Buna göre 2030 yılına kadar EV parkının büyük bölümü apartman ve site otoparklarında şarj edilecek. Bu adım, özellikle şehir yaşamında EV kullanımını hızlandırırken pazar büyüklüğünü de 2030'a kadar 30 milyar TL'nin üzerine taşıyacak. EPDK'nın yönetmelikte yaptığı bu güncelleme sadece sektörel değil, jeopolitik bir hamle olarak öne çıkıyor.

STRATEJİK BİR ADIM

Dünyada bir enerji güvenliği krizi yaşandığına dikkat çeken ORGE CEO'su Nevhan Gündüz, bu noktada EPDK'nın geçtiğimiz günlerde hayata geçirdiği yönetmelik revizyonunun çok stratejik bir adım olduğunu söyledi. Bu kararın sektörde de çok güçlü bir etki yaratacağını aktaran Gündüz, "Türkiye'de yalnızca ev ve site tipi AC şarj altyapısı için 2030'a kadar oluşacak toplam pazar büyüklüğü 31.5 milyar TL seviyesine ulaşıyor" dedi.

2030'da Türkiye yollarında 1 ila 1.5 milyon arasında EV'in bulunacağını aktaran Gündüz, şöyle devam etti: "Bu araçların yaklaşık yüzde 60'ının evlerde şarj edileceği öngörülüyor. 750 bin ev tipi şarj noktasına ihtiyaç duyulacağı anlamına geliyor. Sadece cihazda 18 milyar TL'lik pazar oluşacak."





EN BÜYÜK KALEM ALTYAPI YATIRIMI

BU alanda maliyetin büyük kısmının cihazdan değil, altyapıdan kaynaklandığını anlatan Nevhan Gündüz, "Kablolama, elektrik panoları, enerji yönetim sistemleri ve kurulum süreçleri toplam yatırımın önemli bölümünü oluşturuyor. Ortalama 15-20 bin TL seviyesindeki altyapı maliyetleri dikkate alındığında, bu alanda oluşacak pazar büyüklüğü yaklaşık 13.5 milyar TL olarak hesaplanıyor" dedi. AC şarj cihazlarını büyüklüğü eklendiğinde pazar büyüklüğünün 31.5 milyar TL'yi aşacağını anlatan Gündüz, bunun sektöre çok büyük bir hareket katacağını sözlerine ekledi.