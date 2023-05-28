Elektrikli milli trenin gururlu yolculuğu Ada Ekspresi ile Adapazarı’ndan başladı

Sakarya'da üretilen yerli ve milli elektrikli tren ilk kez dün akşam saat 20.10'da Adapazarı Tren Garı'ndan yolcu taşımaya başladı. Adapazarı ile Gebze güzergâhında sefer yapacak milli tren, 11 durakta hizmet verecek.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, TÜRASAŞ tarafından üretilen yerli ve milli tren setinin 27 Nisan'da gerçekleştirilen törenle TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü'ne teslim edildiğini belirtti. Bakan Karaismailoğlu, "Adapazarı-Gebze arasında günde 5 sefer yapacak olan milli elektrikli tren günde yaklaşık 500 kilometre yol kat edecek" ifadelerini kullandı. Milli elektrikli trenin bu hatta konforuyla fark yaratacağını vurgulayan Karaismailoğlu, trende çay, kahve ve soğuk meşrubat satışı yapılacağını kaydetti.Bakan Karaismailoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı: "Tasarımından üretimine yerli ve milli imkânların kullanıldığı milli elektrikli tren seti 160 kilometre işletme hızına sahip bulunuyor. Bölgesel veya şehirlerarası trenlerde kullanılmak üzere 3'lü, 4'lü, 5'li ve 6'lı araç üretilebiliyor. Ayrıca 5'li araçlı konfigürasyonunda 324 yolcu kapasitesi bulunuyor. Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinde çalışabilmesi için gerekli olan TSİ sertifikasına sahip olan setlerde yolcu konforu ön plana alınarak üretildi."Milli tren vatandaşların da büyük beğenisini topladı. Yolculardan Furkan Kahveci, "Daha hızlı, konforlu yolculuk yapacağız. Kendi milli trenimize binmenin grurunu yaşıyoruz" dedi.Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinde çalışabilmesi için gerekli olan TSİ sertifikasına sahip olan setlerde yolcu konforu ön plana alınarak üretilirken setlerde Wi-Fi erişimi, kafeterya bölümü, engelli yolcular için iki bölme, engelli biniş sistemi ve bebek bakım odası da yer alıyor.2053 vizyonu çerçevesinde demir yolu ağını 28 bin 600 kilometreye çıkarmayı planlayan hükümet, 2030'a kadar milli elektrikli tren setlerinin sayısını da 56'ya yükseltmeyi hedefliyor. İşletme hızı 225 kilometre olan milli hızlı tren tasarım çalışmalarına devam edilirken, trenin araç gövde imalâtına da bu yıl başlanacak.