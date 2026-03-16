Elektrikli otobüse Bursa imzası

Türkiye, otobüste dünyanın elektrifikasyon dönüşümüne büyük katkı veriyor. Karsan'ın Bursa fabrikalarında üretilen elektrikli otobüsler bugün üç kıtada 27 ülkede hizmet veriyor. Bugün dünya yollarında 2 bin 130 adet Karsan üretimi elektrikli otobüs dolaşıyor. Karsan CEO'su Okan Baş, Türkiye'den Avrupa'ya ihraç edilen elektrikli toplu ulaşım araçlarının yüzde 81'inin Karsan tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. Karsan'ın Avrupa'da pazar payının yüzde 5'e çıktığını ifade eden Baş, "Avrupa'da yedinci sıraya yükseldik. Hedefimiz beşincilik." dedi.

10 YILDA 7 KAT ARTTI

Karsan'ın elektrikli yolculuğunun 2019'da başladığını söyleyen Baş, şöyle devam etti: "Üretimimiz 10 yılda yedi kat arttı. 2019'da 66 adet olan üretim 2025'te 624 adete çıktı. Bu rakamın 555'i ihracat. Romanya'da yüzde 33.8 pazar payı ile, Hırvatistan'da yüzde 50 pay ile bir numarayız. İtalya'da, Bulgaristan'da ikinci sıradayız. Portekiz'de ve Fransa'da üçüncü, Polonya ve İsviçre'de dördüncüyüz."