Elektrikli otomobil şarjında yeni dönem

Elektrikli araç sahiplerinin en büyük şikâyeti olan "gizli ücret" dönemi sona erdi. Yeni düzenlemeyle şarjda sadece tüketim kadar ödeme yapılacak, fiyatlar tamamen şeffaf olacak ve kullanıcıyı zorlayan uygulamalara sıkı sınırlar getirilecek. Elektrikli araç kullanıcılarını yakından ilgilendiren Şarj Hizmeti Yönetmeliği'nde kapsamlı değişiklikler yürürlüğe girdi. Resmî Gazete'de yayımlanan düzenleme, hem fiyatlandırma sistemini sadeleştiriyor hem de sektörde rekabet ve şeffaflığı artırmayı hedefliyor.

TÜKETİM KADAR ÖDEME

Yeni düzenlemeyle birlikte şarj hizmetlerinde uzun süredir eleştirilen ek ücret kalemleri kaldırıldı. Artık kullanıcılar yalnızca tükettikleri enerji üzerinden, yani kilovatsaat (kWh) bazında ödeme yapacak. Başlatma, bağlantı ya da ekipman kullanım bedelleri uygulamadan çıkarıldı. Şarj istasyonlarına ait fiyat bilgileri artık uygulamalar, internet siteleri ve istasyon noktalarında açık şekilde paylaşılacak. Ayrıca faturada tüketilen enerji miktarı net olarak gösterilecek. Böylece kullanıcıların karşılaştığı sürpriz maliyetlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Şarj ağı işletmecilerinin üyelik sistemi üzerinden yüksek fiyat farkı uygulamasının önüne geçildi. Üyeler ile diğer kullanıcılar arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 25 ile sınırlandırıldı. 1 Temmuz 2026'dan itibaren otoyol üzerindeki hızlı şarj istasyonlarında kartla veya temassız ödeme imkânı sunulması zorunlu hale gelecek. Bu işlemlerden herhangi bir ek ücret alınamayacak. Şarj istasyonlarının konum, fiyat, doluluk ve teknik bilgileri tek bir dijital platform üzerinden erişilebilir olacak.