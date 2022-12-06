Elektrikli otomobilleri ‘hızlandıracak’ yatırım

DÜNYADA ve Türkiye'de son dönemlerde elektrikli otomobille yapılan yatırımlarda büyük bir artış yaşanıyor. Bu çerçevede elektrikli otomobiller için oluşturulan şarj istasyonlarının sayısı da artıyor. Bu alanda en son yatırım ise DBE Holding iştiraki GIOEV markasıyla hayata geçirildi. Türkiye'de 300 kilovat çıkış gücüne sahip ve yüzde 100 yenilenebilir enerjiden gücünü alan ilk istasyon, İstanbul Yeşilköy'de bulunan Wow Hotel İstanbul'un önünde kuruldu. İlk istasyonun ardından önümüzdeki 3 ayda istasyon sayılarının 52'ye, 6 aylık süreçte de toplam istasyon sayılarının 156'ya çıkacağını ifade eden DBE Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Taha Pınar, 2024 hedeflerinin ise 400 olduğunu açıkladı. Kurulan istasyonların 500 kilometre menzile sahip bir otomobili, otomobilin şarj alma gücüne bağlı olarak 25 dakikada şarj edebildiğine vurgu yapan Mehmet Taha Pınar, "Şu anda 300 Kilowatt çıkış gücüne sahip yatırımı devreye giren ilk ve tek firma biziz. Geleceğin teknolojisini bugünden kullanıyoruz. Hizmetimizi yüzde 100 yenilenebilir enerjiden veriyoruz. Bunları da karbon nötr olarak sağlıyoruz. Bunu da belgelendirebiliyoruz. Sadece bir elektrikli şarj istasyonu için 15 dönümlük bir alanda güneş enerji santrali yatırımı yaptık" diye konuştu. Mehmet Taha Pınar metin.can@sabah.com.tr Yeni Nesil Metin CAN K BİGürkan Gözmen Güven Karaca